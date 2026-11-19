(Adnkronos) – “Il territorio guarda con grande attenzione e vorrei dire sempre con maggiore interesse il contributo che l’imprenditoria privata può fornire ai territori stessi. È il caso di A2A, ma è il caso di tanti altri soggetti privati che investono sulla Sicilia e su Palermo in una logica di collaborazione e di integrazione pubblico-privato”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione del quinto Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia di A2A, ospitata nella sede di Sicindustria.

L’incontro ha approfondito i risultati economici, ambientali e sociali raggiunti dal Gruppo nel 2025, con particolare attenzione agli investimenti nelle infrastrutture energetiche e ai progetti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Secondo il Bilancio, A2A ha investito circa 23 milioni di euro in Sicilia, destinandone oltre 22 milioni alle attività di generazione energetica, mentre la produzione da fonti rinnovabili ha consentito di evitare l’emissione di oltre 64mila tonnellate di CO2.

La transizione energetica rappresenta uno dei temi centrali del confronto, con particolare riferimento al contributo degli operatori privati e alle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio. Il sindaco ha affrontato il tema delle scelte energetiche compiute dall’Italia negli ultimi decenni. “Oggi il tema della transizione energetica è certamente centrale e tenta anche di superare errori strategici che il nostro Paese nei decenni scorsi ha fatto e mi riferisco per esempio alle scelte ondivaghe e poi rinunciatarie sul nucleare che ha condizionato fortemente la capacità competitiva del nostro sistema produttivo”, ha osservato il primo cittadino.

L’attenzione si concentra inoltre sulle trasformazioni delle aree urbane, dove gli interventi di riqualificazione possono contribuire al contenimento degli effetti climatici e alla riduzione delle emissioni inquinanti, affiancando lo sviluppo delle infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

“Per quanto riguarda le città è ovvio che c’è un interesse crescente sia alla creazione di energia pulita e in questo il contributo dell’investimento privato è fondamentale, ma c’è anche nei processi di rigenerazione urbana una attenzione specifica a mitigare le condizioni ambientali e quindi le condizioni climatiche e a rendere tutto ciò che è potenzialmente inquinante sempre meno impattante sul territorio, sull’aria e sull’ambiente”, ha concluso Lagalla

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Pubblicato il 19 Novembre 2026