L’aeroporto di Foggia tornerà a essere operativo dalla prossima primavera

Entro la prossima primavera, l’aeroporto di Foggia tornerà ad essere operativo, dopo i lavori, terminati recentemente, che hanno allungato la pista da 1500 a duemila metri. Lo ha annunciato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Roberto Traversi, che ha partecipato all’incontro promosso dal comitato ‘Vola Gino Lisa’, impegnato da anni per la ripresa dei collegamenti aerei dallo scalo del capoluogo dauno. L’allungamento della pista permetterà di far decollare aerei da 150 posti, fondamentali soprattutto in chiave turistica.

“Aspetteremo i collaudi per inizio anno e l’adeguamento dell’aerostazione. Per la prossima primavera potrebbero esserci importanti sviluppi per l’operatività dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia”. “Un aeroporto per funzionare bene – spiega Traversi – ha bisogno di chi usufruisce degli aeroplani; ovviamente ci vuole un traffico abbastanza importante, però questa è tutta la fase che verrà successivamente. Adesso l’importante è renderlo adeguato”. “Sono qui – aggiunge – per attestare il fatto che anche il Governo sta seguendo questa partita con grande attenzione, il premier Giuseppe Conte si è espresso l’anno scorso. Oggi la mia presenza è più conoscitiva, dopodiché si aprirà un dossier nelle parti che sono rimaste più nebulose” – ha concluso Traversi.

