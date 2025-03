Lady Gaga torna Italia, è caccia ai biglietti per i due live di Milano

(Adnkronos) – Dopo sette anni di attesa, Lady Gaga torna in Italia con due date evento all'Unipol Forum di Milano, il 19 e 20 ottobre 2025. La prevendita per i biglietti di 'The Mayhem Ball', il tour a supporto dell'omonimo album uscito lo scorso 7 marzo, è già partita con successo, confermando l'enorme attesa per il ritorno della popstar. I titolari di carta Mastercard hanno accesso prioritario ai biglietti dalle 12 di oggi fino alle 22 di mercoledì 2 aprile, tramite il sito www.priceless.com/music. La vendita generale, invece, aprirà alle ore 12 del 3 aprile su www.livenation.it. Dopo una lunga attesa, Lady Gaga, vincitrice di 14 Grammy Awards, ha ufficialmente annunciato ‘The Mayhem Ball Tour, con date in Nord America, Europa e Regno Unito nel corso dell'anno. Il tour supporterà il suo nuovo album ‘Mayhem’, acclamato dalla critica e dai fan, che ha debuttato al numero 1 della Billboard 200. Dopo i suoi concerti da headliner al Coachella 2025, le residency negli stadi di Città del Messico e Singapore e lo storico concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, Lady Gaga darà il via a ‘The Mayhem Ball’ il 16 luglio a Las Vegas, presso la T-Mobile Arena. Con doppie date in città come Seattle, New York, Miami, Toronto, Chicago, Londra, Stoccolma, Milano, Barcellona, Berlino e molte altre, questo tour segna il suo attesissimo ritorno in Nord America e in Europa dopo l’iconico Chromatica Ball Tour del 2022. "Questo è il mio primo tour nelle arene dal 2018”, ha dichiarato Lady Gaga. "C'è qualcosa di elettrizzante negli stadi, e amo ogni momento di quei concerti. Ma con ‘The Mayhem Ball’ volevo creare un'esperienza diversa – qualcosa di più intimo, più vicino, più connesso – che si prestasse meglio all'arte teatrale dal vivo che amo realizzare”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Marzo 2025