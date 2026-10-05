Lady Diana, 30 anni dalla morte. L’esperto: “William deluso da chi specula sul ricordo della madre”

(Adnkronos) – L'erede al trono d'Inghilterra, il principe William, prende le distanze da chiunque approfitti del trentennale della morte della madre, la principessa Diana, con iniziative che possano fare aumentare le polemiche a Buckingham Palace. E se è probabile che la famiglia reale si stia preparando per la solenne giornata, prendendo decisioni su come commemorare il toccante anniversario, sembra che il primogenito di Re Carlo non abbia intenzione di andare oltre il protocollo, distaccandosi dalle celebrazioni istituzionali attraverso altre iniziative. Al contrario, il fratello di Diana, Earl Spencer, ha pubblicato la scorsa settimana le sue memorie, intitolate 'Swan Song: Diana, My Sister', e sta continuando il suo tour di presentazione negli Stati Uniti, affermando che il libro è un "commovente tributo di un fratello a sua sorella". Nel frattempo, si ritiene che il principe Harry sia in trattative per produrre un documentario sulla madre in occasione dell'anniversario della scomparsa che ricorrerà il 31 agosto del 2027. Secondo Russell Myers, redattore reale del Mirror, l'unica persona che si ritiene non prenderà parte ad alcun progetto importante per l'anniversario è il principe William, deluso da alcuni membri della sua famiglia che continuano a parlare pubblicamente della sua defunta madre. Nell'episodio di questa settimana del podcast 'Save the King' del Mirror su YouTube, l'esperto ha dichiarato: "Si trova nella situazione in cui molte persone parlano di Diana e guadagnano sulla sua eredità, e mi chiedo se non abbiamo ormai oltrepassato i limiti del buon gusto e della decenza". Jennifer Newton, vicedirettrice della sezione reale del Mirror, ha aggiunto: "Beh, mentre c'è gente che guadagna sulla figura di Diana, l'unica persona che non lo fa è suo figlio William, e credo che molte persone provino compassione per lui in questa situazione perché Diana era anche sua madre". Russell ha concordato, spiegando: "C'è molta tristezza nella mente di William. Voglio dire, pensate a tutte le persone che lo hanno deluso. Suo fratello, sua cognata e ora suo zio. È arrabbiato perché ha ricevuto una nuova delusione, ma c'è una profonda tristezza in lui". Secondo alcune fonti, il principe William avrebbe declinato diverse offerte di partecipare a documentari sulla sua defunta madre, in vista del trentesimo anniversario della sua scomparsa. Il principe di Galles, che aveva solo 15 anni quando la madre morì tragicamente nel 1997, era apparso in un documentario nel 2017 insieme al fratello, il principe Harry, in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Diana. Nel documentario, i fratelli rievocavano ricordi affettuosi della madre e parlavano con orgoglio della sua eredità, che entrambi si impegnavano a preservare. Al momento dell'uscita del documentario, William lasciò intendere che quella sarebbe stata l'unica volta in cui avrebbe parlato così apertamente di Diana. Visto il clima di tensione tra William e Harry, si ritiene che il principe di Galles abbia rifiutato le offerte per il documentario al fine di evitare una situazione in cui lui e Harry vengano "messi l'uno contro l'altro", secondo quanto riportato dal Sunday Times . La scorsa settimana, fonti vicine al duca di Sussex hanno confermato che Harry è in trattative per produrre un documentario su sua madre in occasione del trentesimo anniversario della sua morte e ha già contattato alcuni amici e parenti della madre per coinvolgerli in un potenziale programma. Una fonte vicina a Harry ha dichiarato al Mirror : "Il duca ha discusso di diversi possibili progetti per commemorare il 30° anniversario della scomparsa di sua madre Diana, principessa del Galles, e sta ancora valutando il modo più significativo per onorare la sua memoria".

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Pubblicato il 5 Ottobre 2026