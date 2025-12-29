Ladri nella palazzina appena sgomberata di via Lucera
Gli sciacalli hanno forzato l'infisso di un appartamento saccheggiandolo
Ladri nella palazzina appena sgomberata di via Lucera. Gli sciacalli hanno forzato l’infisso di un appartamento saccheggiandolo. I malviventi hanno portato via denaro e piccoli elettrodomestici tra cui tra cui un televisore e una stampante 3d abbandonata poi in strada. Nella loro incursione hanno danneggiato mobili e suppellettili provocando danni per 3mila euro. La donna che vive in quell’abitazione con il suo bambino di 6 mesi aveva come tutti gli altri trascorso la notte in una sistemazione di fortuna. Erano stati gli stessi residenti ad allertare i vigili del fuoco dopo che due muri adiacenti sono crollati. i vigili del fuoco hanno dichiarato la struttura inagibile. l’area è stata delimitata con le transenne e c’è divieto di transito per i pedoni. divieto di apertura anche per alcune attività commerciali. resta esclusa l’ipotesi di un rientro a casa in breve tempo delle persone evacuate. l’amministratore condominiale dovrà avviare i lavori necessari al ripristino degli immobili.
