Ladri nella palazzina appena sgomberata di via Lucera. Gli sciacalli hanno forzato l’infisso di un appartamento saccheggiandolo. I malviventi hanno portato via denaro e piccoli elettrodomestici tra cui tra cui un televisore e una stampante 3d abbandonata poi in strada. Nella loro incursione hanno danneggiato mobili e suppellettili provocando danni per 3mila euro. La donna che vive in quell’abitazione con il suo bambino di 6 mesi aveva come tutti gli altri trascorso la notte in una sistemazione di fortuna. Erano stati gli stessi residenti ad allertare i vigili del fuoco dopo che due muri adiacenti sono crollati. i vigili del fuoco hanno dichiarato la struttura inagibile. l’area è stata delimitata con le transenne e c’è divieto di transito per i pedoni. divieto di apertura anche per alcune attività commerciali. resta esclusa l’ipotesi di un rientro a casa in breve tempo delle persone evacuate. l’amministratore condominiale dovrà avviare i lavori necessari al ripristino degli immobili.



Pubblicato il 29 Dicembre 2025