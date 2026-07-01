Attualità

L’addio di Sciarelli a ‘Chi l’ha visto?’: “Grazie ai familiari che si sono fidati di noi”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Dopo 22 anni di conduzione, Federica Sciarelli lascia 'Chi l'ha visto?'. Al termine dell'ultima puntata andata in onda questa sera, il volto storico di Rai3 ha salutato così il suo pubblico: "Quando finisce una stagione si ringrazia sempre. Questa stagione è stata molto lunga ma questi 22 anni sono stati per me una bellissima passeggiata. Ringrazio Rai3, il Tg3, la mia squadra e soprattutto i familiari che si sono fidati di noi. Ringrazio anche tutti i nostri spettatori che hanno aiutato a ritrovare gli scomparsi. Abbraccio tutti e tutte". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

‘Chi l’ha visto?’, l’addio di Federica Sciarelli: “Questi 22 anni una bellissima passeggiata”

23 minuti fa

Belgio-Senegal 3-2, decide il rigore al 125′: fallo su Tielemans, cosa è successo

1 ora fa

Da zecche a zanzare rischio virus in vacanza, Bassetti: “Non solo in Paesi esotici”

2 ore fa

Ventilatore o condizionatore? La differenza sulla bolletta che non ti aspetti

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio