L’accoglienza che genera economia e sviluppo nei territori

L’accoglienza come leva per contrastare lo spopolamento e rafforzare il tessuto economico e sociale dei piccoli comuni. È questa la sfida lanciata dal Comune di Orsara di Puglia con “Dalla A alla Z – dall’Accoglienza all’integraZione”, il progetto rivolto ai titolari di protezione internazionale e ai neomaggiorenni in uscita dal Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai), presentato nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia insieme ai nuovi strumenti pensati per favorire l’autonomia abitativa e lavorativa dei beneficiari.

“L’accoglienza genera economia, sviluppo e occupazione”, ha sottolineato il sindaco Mario Simonelli, spiegando come l’iniziativa rappresenti un’evoluzione del percorso già avviato negli ultimi anni. Secondo il primo cittadino, nelle realtà dei Monti Dauni i progetti Sai stanno contribuendo a mantenere aperti servizi essenziali, sostenere le scuole e creare nuove opportunità di lavoro, offrendo anche una risposta concreta al progressivo calo demografico che interessa i piccoli centri dell’entroterra.

Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale e realizzato insieme alla cooperativa sociale Medtraining e alle associazioni Mondo Nuovo Aps e Anolf Puglia Aps, è finanziato dal Fondo europeo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami) e punta a costruire percorsi personalizzati di inserimento sociale ed economico. Durante l’incontro sono state presentate la “Guida pratica al lavoro”, illustrata da Francesco Ieluzzi Roscia, pensata per orientare i beneficiari nel mercato occupazionale della Capitanata, e la “Guida all’abitabilità”, presentata da Marco Romagno, dedicata alle regole e agli strumenti per favorire una corretta convivenza e una gestione consapevole dell’alloggio.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa figurano il sostegno all’autonomia abitativa, lavorativa, sanitaria e sociale, il supporto alla genitorialità e le attività di sensibilizzazione rivolte al territorio. “In questi anni alcune delle persone accolte hanno scelto di restare a Orsara, lavorano, hanno iscritto i figli a scuola e sono diventate parte della comunità”, ha ricordato Simonelli, convinto che il progetto possa contribuire a invertire la tendenza allo spopolamento. Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente dell’Area Interna Monti Dauni e sindaco di Castelluccio Valmaggiore Pasquale Marchese, il sindaco di Casalnuovo Monterotaro Pasquale Codianni e l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Foggia Simona Mendolicchio.



Pubblicato il 18 Luglio 2026