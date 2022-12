Lacarra pronto a sostenere Bonaccini… sempre insieme a Decaro ed Emiliano

Il segretario uscente del Pd pugliese, l’on. Marco Lacarra, non ha ancora deciso a chi dei quattro candidati a segretario nazionale del suo partito darà il suo appoggio anche se in realtà – stante quanto dichiarato dallo stesso Lacarra – è già orientato a dare il proprio il sostegno al governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Infatti, Lacarra parlando della fase propedeutica al congresso dei dem e sulle candidature a segretario nazionale finora annunciate, ha affermato: “Sto ancora valutando ma, certo, in questo momento è più facile, per quanto mi riguarda, orientare la mia scelta direttamente su Stefano Bonaccini”. Per poi aggiungere: “Quasi certamente la mia posizione sarà quella” e precisare: “Non ho ancora parlato con lui, penso di farlo nei prossimi giorni. Ritengo che sia più vicino alla mia formazione e inclinazione politica e culturale”. Tre dei quattro aspiranti a succedere ad Enrico Letta alla guida del Pd – come è noto – provengono dalle fila di governo degli enti locali. Ed infatti – ha spiegato il segretario pugliese dei dem – il Pd “fin dalla sua costituzione si è affidato ad amministratori locali, o in carica o che avevano esperienze precedenti”. Quindi, per Lacarra, la formazione della classe dirigente dei dem parte da lì, ricordando che gli ultimi segretari del Pd, con la sola eccezione di Letta, sono stati tutti amministratori locali. Nicola Zingaretti era a capo della Regione Lazio, ma anche Matteo Renzi e Walter Veltroni erano figure con all’attivo esperienze da sindaco. Perciò, ha sottolineato Lacarra: “E’ sempre stato un grande pregio del nostro partito” aver portato alla guida un segretario con esperienza da amministratore locale, “perchè è chiaro – per Lacarra – che a quel livello si formano i quadri dirigenti” ed anche questa volta – secondo il segretario uscente del Pd pugliese – si stia andando in quella direzione. Però, all’interrogativo che nel caso di Bonaccini, trattandosi di un amministratore di una regione del nord schierata per l’autonomia differenziata potrebbe rappresentare un problema per gli iscritti e i simpatizzanti meridionali del partito, Lacarra ha replicato affermando: “Io avrei auspicato sinceramente che ci fosse comunque una rappresentanza del meridione”. E qui l’allusione di Lacarra è sicuramente al Primo cittadino barese, Antonio Decaro, che – come è noto – circa tre mesi fa aveva annunciato di essere disponibile a candidarsi nella corsa per la segreteria nazionale del Pd, ma da dopo le politiche Decaro non si è più fatto avanti per un’eventuale scalata a succedere a Letta. Anzi, tra i bene informati qualcuno aveva riferito di un tentativo d’intesa di Decaro con Bonaccini per un tandem che avrebbe portato il sindaco e presidente barese dell’Anci a numero due dell’eventuale segreteria Bonaccini. Intesa che – sempre secondo qualche bene informato – per quest’ultima poltrona potrebbe essersi concretizzata con il sindaco dem di Firenze, Dario Nardella, mentre al barese Decaro potrebbe essere stato assicurato da Bonaccini il posto attualmente occupato nella segreteria Letta dal pugliese Francesco Boccia, ossia a responsabile nazionale degli enti locali, in cambio del sostegno alla corsa a segretario del governatore dell’Emilia-Romagna. Ad ogni modo l’auspicio di Lacarra è che comunque che tra Emiliano e Decaro ci sia una presenza forte nel partito. Ed il fatto che entrambi questi ultimi sostengano Bonaccini – per il segretario dem pugliese – “può essere un elemento di garanzia per riequilibrare soprattutto la posizione sull’autonomia differenziata che per fortuna, comunque, nelle ultime settimane e negli ultimi giorni Bonaccini ha rivisto”. Quanto alla base del partito in Puglia e all’orientamento di quest’ultima tra le varie candidature nazionali, sembrerebbe emergere – da quanto riferisce lo stesso Lacarra – una tendenza a favore del governatore dell’Emilia-Romagna, “ma – ha dichiarato inoltre Lacarra senza alcuna remora – dipenderà da una molteplicità di fattori”. Infatti, ha poi spiegato Lacarra: “E’ difficile fare unavalutazione quando ci sono primarie aperte”, aggiungendo: “Certo c’è un forte orientamento su Bonaccini, vedremo se questo poi si tradurrà anche in un consenso. Su una platea allargata è più difficile dirlo. Se dovessi fare un ragionamento sugli iscritti mi sentirei di dire che c’è una larga maggioranza che va su Bonaccini”. Però, poichè alle primarie – come è noto – non votano solo gli iscritti, Lacarra ha affermato che “bisogna vedere come la platea sarà allargata”. E cioè “se sarà proiettato maggiormente su una idea moderata del partito oppure invece su una idea un po’ più caratterizzata a sinistra. Lo vedremo cammin facendo, anche sentendo gli umori, facendo incontri nei quali emergerà la volontà degli elettori e dei militanti per verificare su quale piattaforma convergerà”. In Puglia poi potrebbe influire sul congresso e sul consenso ai candidati nazionali anche il ruolo delle liste civiche che si sono formate e, in qualche caso, rafforzate negli ultimi anni introno al governatore Michele Emiliano. “Questa è una occasione” da non perdere per le civiche di centrosinistra, secondo Lacarra. Infatti, ha concluso il segretario dem pugliese, “se davvero deve essere una fase costituente, penso che richieda uno sforzo da parte di tutti. Il modo per ispirare la linea del nuovo segretario è quello di partecipare a questo dibattito congressuale e a questa fase congressuale”. Avvertendo che “dopo si rischia di arrivare tardi”, poichè “una fase di allargamento e inclusiva come questa – ha chiarito in fine Lacarra – è il momento giusto per aprire le porte e mettersi in gioco, soprattutto in Puglia dove il civismo è molto forte e ha aiutato il Partito democratico a vincere le elezioni per le amministrazioni locali”. Insomma, era risaputo da tempo che a livello interno al partito il segretario Lacarra sta dove si collocano Decaro ed Emiliano. Ed anche per il prossimo congresso questa sua collocazione sarà verosimilmente confermata. Anzi, da quanto dichiarato sembrerebbe addirittura di capire che il segretario regionale uscente del Pd auspichi in Puglia addirittura una confluenza massiccia delle civiche vicino al governatore pugliese nel partito. E ciò, evidentemente, affinchè il Pd in Puglia risponda politicamente ad Emiliano prima ancora che al prossimo segretario, chiunque esso sarà. Più chiaro di così Lacarra di certo non poteva essere.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!