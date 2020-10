Laboratori e libri, weekend lungo a Parcocittà

Settimana densa di appuntamenti a Parcocittà. Fino a domenica 18 ottobre sono in programma laboratori, presentazioni di libri e concerto.

Oggi, alle ore 17.30, da non perdere la presentazione del libro “Foggia 100. La categoria… un dettaglio” di Domenico Carella. Il libro del giornalista foggiano pubblicato da edizioni fogliodivia ripercorre la storia dei rossoneri. Cosa c’entra un libro sul calcio con edizioni fogliodivia e la sua mission di raccontare narrativa sociale? Tanto, molto. Innanzitutto, perché nasciamo a Foggia, città del Sud che la cui squadra di calcio ha appena festeggiato i 100 anni di vita. E poi perché il libro di Domenico Carella parla di storie, di aneddoti, di personaggi, di urla, di gioie, di sconfitte, di delusioni. Come la squadra del Foggia che diventa il filo comune per non smarrirsi, per ritrovare l’identità, per sentirsi sempre a casa anche se ormai abiti lontano. L’impronta sociale c’è anche in questa pubblicazione, perché come per altri libri una parte del ricavato del libro sarà destinato ad un progetto sociale, in questo caso alla Casa di Accoglienza Santa Elisabetta d’Ungheria che accoglie persone senza dimora. Il libro è disponibile ed ordinabile in tutte le librerie d’Italia e sulle piattaforme online. Ad una settimana dall’uscita, “Foggia 100” si è già classificato al primo posto della classifica IBS.it Libri Sport – Eventi sportivi – Squadre e club sportivi. Prenotazione posti su www.parcocittafoggia.it.

Infine, nel weekend tornano i laboratori dell’Isola che c’è. Sabato 17 ottobre, alle ore 11, gli operatori di Arte Fa Re guideranno i piccoli nel laboratorio creativo-manuale “L’’autunno a portata di mano”: il laboratorio è in continuità con quello precedente per stimolare i sensi del bambino e la abilità manuali. I bambini dipingeranno di vari colori le foglie e realizzeranno il tronco con la propria mano. Domenica 18 ottobre, sempre alle ore 11, appuntamento con il laboratorio musicale “Gli alti e i bassi musicali”. Laboratorio sulla Ginnastica Musicale: i bambini avranno un ascolto che riprodurrà dei suoni alti e suoni bassi. Ed ogni volta che loro sentiranno questa differenza musicale dovranno coordinare i movimenti. ma se vorranno potranno loro stessi dirmi dei movimenti da fare. Inoltre sarà costruito uno strumento musicale: “il banjo”. Prenotazione al 3713564344. Posti eventi limitati secondo normativa Covid.

Condividi sui Social!