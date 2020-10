Laboratori e libri nella settimana di Parcocittà

Terminata con successo la rassegna Summer Park 2020, promossa da Parcocittà in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti di Foggia e con il sostegno degli sponsor Rosso Gargano e Lobozzo Gelati, gli appuntamenti al Centro Polivalente di Parco San Felice non si arrestano ad ottobre. La settimana sarà caratterizzata dai laboratori dell’Isola che c’è, il progetto selezionato a Foggia dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Giovedì 8 ottobre, doppio appuntamento con il laboratorio di Logopedia, tenuto dalle esperte della associazione “Il Girasole”. Alle ore 17 ci sarà “Favoliamo”, per bimbi di 3 e 4 anni; alle ore 18 “Giochiamo con le parole”, per rafforzare le proprietà di linguaggio e la comprensione di fonemi. Prenotazione al 3713564344.

Il 9 ottobre, alle ore 17.30, da non perdere la presentazione del libro “Io e Aldo. Una storia come tante, ma questa è la nostra storia” di Amalia D’Agnessa. Il volume raccoglie la scommessa più alta: raccontare l’innamoramento, l’attrazione e la passione, l’illusione e la delusione, la lotta tra slanci ed errori, ferite e speranze. Presentazione affidata a Katia Ricci. Prenotazione posti su www.parcocittafoggia.it.

Infine, nel weekend tornano i laboratori dell’Isola che c’è. Sabato 10 ottobre, alle ore 10.30, gli operatori di Arte Fa Re guideranno i piccoli nel laboratorio creativo-manuale “Come d’Autunno sui fogli le foglie”. Protagonista sarà la rappresentazione dell’autunno con materiale riciclato. Domenica 11 ottobre, sempre alle ore 10.30, appuntamento con il laboratorio musicale “Il suono della voce”. Qui i bimbi esploreranno il nostro principale strumento naturale: la voce. Prenotazione al 3713564344. Posti eventi limitati secondo normativa Covid.

