Attualità

La7, Mentana conduce “tg daltonico” per problema alle luci

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Enrico Mentana conduce un "tg daltonico" su La7. L'edizione delle 20 del telegiornale, condotta dal direttore, incappa in un problema tecnico: l'impianto delle luce in studio va in tilt e bisogna ricorrere alle luci d'emergenza con un effetto 'crepuscolo'. "In conclusione ci dobbiamo scusare", dice Mentana ai telespettatori nel segmento finale del notiziario.  "E' stato un telegiornale daltonico da parte nostra perché si è rovinato l'apparato delle luci dello studio. Non sappiamo bene cosa sia successo – dice Mentana -. Abbiamo trasmesso, non solo per quello che avete visto, in condizioni di emergenza. Capita, si fa tutto in diretta e non tutto ci accompagna come dovrebbe. Non è colpa di nessuno, grazie per averci seguito". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Roma, 27enne precipitato da b&b: musica e viaggi le passioni di Leonardo Fiorini

2 ore fa

Il primo esercito di robot, l’annuncio dalla Cina

2 ore fa

Atp Finals, spettacolo anche in musica con Fiorella Mannoia. Il messaggio contro la violenza sulle donne

2 ore fa

Cassazione: “Chiamare sindaco ‘Cetto La Qualunque’ non significa diffamarlo”

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio