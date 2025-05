La Zes unica, grande occasione per la crescita

Opportunità e Sviluppo per il Mezzogiorno sulle linee di attività della ZES Unica sarà il focus del prossimo appuntamento promosso dall’ANCE Foggia, unitamente agli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti, Dottori Commercialisti e ai due Collegi dei Geometri, della provincia di Foggia e di Lucera.

“È un’iniziativa di fondamentale importanza per le dinamiche di sviluppo che il Governo persegue per il Mezzogiorno sulle quali tutti i protagonisti del territorio hanno la necessità di approfondire con immediatezza le opportunità che la ZES innesca. Mi è sembrato significativo farlo a Foggia che è il cuore di una micro regione, la terza provincia del Paese per estensione territoriale”. Questo il commento della Sen. Annamaria Fallucchi che ha favorito l’evento, di grandi aspettative per la Capitanata.

Il convegno, in programma a Foggia nell’Auditorium del Formedil in via Napoli lunedì 19 maggio con inizio alle ore 9.30, dopo i saluti istituzionali del Prefetto Giovanni Grieco, del presidente del Formedil Massimo Lanotte e dei presidenti della Camera di Commercio Giuseppe Di Carlo e della Cassa Edile Michele Gengari, vedrà la partecipazione straordinaria di Giuseppe Romano, Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione della ZES Unica del Mezzogiorno che illustrerà le funzioni e gli obiettivi strategici per porre in essere politiche di incentivazione e di sostegno alle imprese per la crescita del territorio.

“Dai vantaggi fiscali alle agevolazioni per gli investimenti, una leva importante per poter incidere concretamente sul tema sviluppo – ha detto Gerardo Biancofiore, Presidente regionale di ANCE Puglia – perché siamo innegabilmente di fronte ad una delle novità più incisive nel tessuto produttivo che riguardano tutte le attività, da quelle industriali a quelle manifatturiere e logistiche”.

“È un’opportunità notevole per il territorio e per il Sud in generale per poter diventare il volano di sviluppo del Paese-ha aggiunto Ivano Chierici, Presidente di Ance e vice presidente di Confindustria Foggia”. “Siamo fiduciosi che l’evento possa chiarire al meglio i benefici fiscali che si prospettano in modo da favorire investimenti sul nostro territorio”. È previsto anche l’intervento di Nicola Gatta, quale Responsabile Unico del CIS Capitanata. A seguire una tavola rotonda tra tutti i responsabili degli Ordini Professionali. Moderati dal giornalista Micky de Finis, interverranno Stefano Torraco per gli Ingegneri, Giuseppe Senerchia per i dottori commercialisti, Francesco Faccilongo per gli Architetti, Antonio Troisi per il Collegio dei Geometri della provincia di Foggia, Cosimo De Troia per il Collegio dei Geometri di Lucera e Luca Aversano Responsabile Area Affari Puglia Molise Abruzzo di Banco BPM.



Pubblicato il 15 Maggio 2025