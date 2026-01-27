La volta buona, Stefania Orlando derubata in casa: “Vivo con l’ansia”

(Adnkronos) – "Io vivo con l'ansia". Stefania Orlando ospite oggi, martedì 27 gennaio, è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo per tornare a parlare del drammatico episodio che l'ha coinvolta lo scorso 2 gennaio, quando è stata derubata in casa di notte mentre dormiva in camera da letto. La showgirl ha spiegato di essere rimasta profondamente colpita non solo dall'accaduto, ma anche dai commenti ricevuti sui social dove in molti hanno messo in dubbio le sue parole: "Se l'avessi raccontato in lacrime non mi avrebbero creduto comunque. Hanno messo in dubbio tutto il mio racconto. Ancora mi porto dietro gli strascichi", ha racconto. Stefania Orlando ha poi raccomandato sull'uso dei social: "Evitiamo di dire sui social i nostri spostamenti. Il fatto che quel giorno avessi pubblicato di essere a Firenze ha, in un certo senso, agevolato il loro lavoro. Sono entrati di notte, mentre dormivo". La showgirl ha anche ammesso di aver pensato di pubblicare una foto della denuncia: "Ma poi mi sono detta che io non devo dare spiegazioni a nessuno". "Io ho ancora ansia – ha ammesso Orlando -. Ieri sera non avevo messo l'allarme, l'ho impostato dal cellulare ma mi sono alzata comunque per controllare per paura che in quei 10 minuti qualcuno mi era già entrato in casa. Cosa mi hanno rubato? La tranquillità", ha concluso.

Pubblicato il 27 Gennaio 2026