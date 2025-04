La volta buona, ex campione Eredità: “Dopo la morte di Frizzi sono caduto in depressione”

(Adnkronos) –

Andrea Saccone è stato l'ultimo campione dell'Eredità condotta da Fabrizio Frizzi, il conduttore scomparso 7 anni fa. Ospite, oggi martedì 8 marzo, a 'La volta buona', il vincitore ha ricordato il conduttore televisivo e le preziosi parole che gli disse una settimana prima della sua morte. Andrea Saccone è stato l'ultimo campione, per quattordici sere consecutive, dell'Eredità di Fabrizio Frizzi: "Una settimana dopo che sono stato eliminato lui è venuto a mancare", ha detto con la voce rotta dall'emozione. In totale, Andrea ha vinto 47mila euro nelle puntate normali e 90mila in quelle di beneficenza: "Avevo 18 anni, i miei non si fidavano a darmi così tanti soldi e li hanno messi in banca, sono ancora lì, magari li hanno spesi…", ha aggiunto ironico. E su Fabrizio Frizzi ha detto: "Dietro le quinte era una persona straordinaria, parlava con noi concorrenti per metterci a nostro agio. Diceva che ero bravo. Mi aveva adottato". Poi ha ricordato quando l'ultimo giorno, Frizzi lo abbracciò e dietro le quinte gli diede la sua mail per tenersi in contatto: "Non gli ho mai scritto", ha detto a malincuore. Ma dopo la vittoria all'Eredità Andrea Saccone ha raccontato di aver sofferto di depressione: "Con la morte di Fabrizio non sono riuscito a riprendere la vita normale perché il primo anno venivo chiamato dalle trasmissioni per ricordarlo. Ho lasciato l’università, sono stato fermo un anno sono entrato in depressione", ha ammesso. "Il tempo passava e io non facevo assolutamente niente. Ne sono uscito perché mi ero talmente annoiato, che ho deciso di riprendere in mano la mia vita", ha raccontato Saccone che ha detto di essere andato a lavorare con il padre nei campi. Poi, si è iscritto all'Università di matematica e tra poco "mi laureo in magistrale", ha concluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Aprile 2025