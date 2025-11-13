Attualità

La volta buona, Eva Grimaldi: “Sono rimasta un anno senza seno per un chirurgo incompetente”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Eva Grimaldi ha raccontato a La volta buona il percorso legato agli interventi chirurgici al seno, rivelando di aver rischiato la vita a causa di gravi complicazioni post-operatorie.  Ospite oggi, giovedì 13 novembre, nel salotto di Caterina Balivo, l'attrice ha spiegato di aver subito un'infezione profonda da una delle protesi e aggravata da una complicata gestione medica poco adeguata. "È stata operata da un chirurgo molto famoso", ha aggiunto la padrona di casa.  A causa dell'infezione, l'attrice è rimasta un anno senza seno: "Sono stata in sala operatoria in una stessa giornata due volte. Dopo tanti mesi con il drenaggio, mi sono diretta da un chirurgo competente, e il problema è stato risolto".   
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Conte leader più amato tra i giovani, Meloni conquista gli over 25: il sondaggio Swg

10 minuti fa

Arezzo, bimbo soffocato all’asilo nido: Procura indaga su negligenze nella sorveglianza

11 minuti fa

Violenza di genere, Semenzato: “Sostenere donne in accesso a prevenzione e cura”

17 minuti fa

Violenza su donne, Schlein posta una foto con Giorgia Meloni: “Sì a una norma importantissima”

25 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio