La villa comunale intitolata a Luisa Fantasia, vittima di mafia

La villa comunale di San Severo sarà intitolata a Luisa Fantasia, vittima innocente di mafia, uccisa nella sua casa di Milano il 14 giugno del 1975 a soli 32 anni. La donna, originaria di San Severo, era moglie del brigadiere dell’Arma dei carabinieri Antonio Mascione, impegnato, all’epoca, in una missione sotto copertura nel capoluogo lombardo, dove stava indagando sul narcotraffico della malavita calabrese. Fu assassinata mentre era a casa con la sua bambina, Cinzia, di appena 18 mesi.

Alla cerimonia, in programma il 29 giugno, parteciperanno il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, i componenti della giunta municipale e i consiglieri comunali, la figlia di Luisa Fantasia, Cinzia Mascione, e il fratello Pietro Paolo Mascione, presidente dell’associazione di legalità Invisibili.

“Per noi è motivo di gioia l’intitolazione di un luogo simbolo della quotidianità di tante famiglie. Un posto dove i bambini corrono felici e le loro mamme li guardano”, afferma Pietro Paolo Mascione. “Luisa era una mamma che voleva poter crescere la sua bambina. Una mamma a cui la vita è stata strappata con violenza in giovanissima età. Il fatto che la parabola di una tragedia di questa portata prenda corpo nell’intitolazione di un luogo ameno come lo è una villa ci fa capire quanto la memoria sia fondamentale e la lotta all’illegalità passi proprio attraverso memoria e ricordi”, conclude Mascione. “Luisa Fantasia – dichiara il sindaco Miglio – è annoverata nell’elenco delle vittime della mafia ed è importante per questa città, da anni impegnata in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. A Luisa Fantasia dedicheremo uno dei luoghi più amati della nostra città da generazioni e generazioni di sanseveresi, da pochi mesi riaperto dopo importanti lavori che hanno restituito a San Severo un polmone verde tutto da vivere”.



Pubblicato il 27 Giugno 2023