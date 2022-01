Non ha senso fare tanti tamponi e la variante omicron dimostra che siamo in situazione endemica. ll celebre virologo professor Giulio Tarro analizza per il Quotidiano in questa intervista la situazione .

Professor Tarro: lunghe file davanti alle farmacie: ha senso questa corsa al tampone?

“Nessuno, lo scriva. I dati bisogna leggerli e non farsi incantare o suggestionare. E’ vero che apparentemente aumentano i positivi, ma siamo arrivati ad una quantità enorme di tamponi ed anche secondo logica matematica le possibilità di positivi sono di più. Tuttavia se compariamo i dati con lo stesso periodo dell’ anno scorso vediamo che la situazione non è allarmante. Quello che conta sono i ricoveri e le terapie intensive”.

Ha senso andare alla farmacia a farsi un tampone per andare a cena o ricevere gli amici?

” Il solo tampone esaustivo è quello molecolare, quello della farmacia può dare i classici falsi negativi o falsi positivi e non sono attendibili totalmente. A mio avviso il tampone va effettuato solo ed esclusivamente se ci sono sintomi compatibili o sovrapponibili al Covid 19 o nel caso in cui si è stati a diretto e stretto contatto con un sintomatico”

Variante omicron, è pericolosa?

“La variante omicron è a livello endemico e non pandemico, un raffreddore più forte. Sicuramente rispetto alla delta è maggiormente contagiosa. Tende ad attaccare le alte vie respiratorie rispetto alla precedente che intaccava i polmoni. In quanto a gusto e olfatto la omicron raramente ha conseguenze, significa che non agisce sui centri nervosi”.

Esiste una cura?

“Da medico la risposta è che prima di tutto occorre potenziare le cure domiciliari evitando l’ospedalizzazione per quanto possibile. Poi esistono le monoclonali e in genere la idrossiclorochina, l’antibiotico zitromax utile per scongiurare le infezioni opportuniste e il cortisone. Utilissime le vitamine C e D”.

Questo sviluppo della variante omicron che cosa dimostra a livello di vaccino?

“Io sono per i vaccini che hanno contribuito al nostro benessere, penso al colera e al vaiolo. Però mi domando in riferimento al vaccino Covid: un vaccino che non immunizza è serio o si è lavorato troppo in fretta? Ho la sensazione che ci siamo piegati al potere delle grandi case farmaceutiche e ai loro interessi”.

Green pass…

“Fallimentare e non ha mai funzionato, ha fatto credere, sbagliando, che eravamo invincibili e tanta gente convinta della onnipotenza del vaccino ha abbandonato le pratiche di igiene normali. Un errore colossale fatto solo per obbligare al vaccino”.

Bruno Volpe

