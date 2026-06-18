La tregua prima del bilancio e oltre: i consiglieri rinnovano il sostegno alla sindaca

Il prossimo appuntamento del consiglio comunale è fissato per il bilancio consuntivo 2025 in seconda convocazione. Basteranno 14 voti per approvarlo ma, probabilmente, la fine della verifica politica di maggioranza porterà in aula tutti i consiglieri che sostengono l’amministrazione Episcopo. La diffida del prefetto sul rendiconto di gestione, con i relativi termini di scadenza, è stata notificata. La data ultima del 28 giugno dovrebbe essere dunque anticipata dallo svolgimento dell’assise. Nel frattempo, la giunta e gli uffici sono molto rallentati nella loro attività in attesa di indicazioni. Non proprio l’ideale rispetto alle linee di mandato e al programma elettorale, ai cantieri sbloccati ma ancora fermi, e alle arterie viarie fondamentali in parte ancora impraticabili. Senza considerare il passaggio verso i cassonetti intelligenti, che sta creando disagi, e una gara del verde urbano sospesa in attesa di esiti, mentre le erbacce crescono indisturbate.

Il ritorno dei consiglieri è una questione di poltrone, di indennità o cosa? Se n’è discusso molto in questi giorni. A chi sta a cuore la città interessa che, per essa, si continui a lavorare con la giusta lena.

I capigruppo hanno incontrato la sindaca dopo aver congiuntamente stilato e limato, giorno dopo giorno, un documento da sottoporre alla sua attenzione. “Insieme fino alla fine”, questo l’eloquente titolo. Maria Aida Episcopo avrebbe apprezzato il sostegno espresso e l’invito al ritiro delle dimissioni. Parole stringate, quelle messe nere su bianco, chiare e nette ma non troppo analitiche, dicono, per non generare polemiche.

Dal canto suo, la sindaca non ha mai smesso di essere presente sui social, commentando alcuni risultati che vanno dai lavori pubblici alla rinascita di luoghi degradati per l’infanzia. Ha anche commentato in chiave di genere e di “diseguaglianza” la sua esperienza amministrativa, quella – lo ricordiamo – della prima sindaca di Foggia. Sappiamo che non era scontato. “Se sei donna – ha scritto sul suo profilo personale – qualcuno pensa che sei più inesperta in ruoli a larga maggioranza maschile. E questo a prescindere dal tuo curriculum o dalle esperienze lavorative maturate sul campo”. Tante le critiche alla sua dichiarazione, ma altrettanto forte il sostegno. In ogni caso, i social l’hanno accompagnata in questi giorni da prima cittadina dimissionaria, senza remore anche rispetto a tanti altri consiglieri meno propensi ad aprire qualsivoglia polemica.

Se dopo la prima settimana dal suo “Lascio perché…” erano stati in particolare il Pd e il gruppo “Con” a spingere per il rientro della crisi, durante la stesura del documento unitario le dichiarazioni via social sono state molto caute.

La direzione provinciale del Pd aveva chiarito, da subito, che bisognava essere presenti allo scorso consiglio comunale, quello decisivo per le dimissioni di Episcopo. Eppure non erano mancate le loro critiche dagli stessi banchi. Le assenze in aula, dunque, le hanno totalizzate altri gruppi, eclatanti quelle M5s. I pentastellati hanno ripreso in mano le redini del chiarimento con la sindaca, o almeno la regia, sebbene, in un clima di ricompattamento, ciascun gruppo precisi oggi il proprio contributo.

È chiaro che non si mette in moto una fibrillazione del genere solo per recarsi dalla sindaca e ammettere che qualcuno si era sbagliato, che tutto resta com’è. Sull’innesto di Luigi Iorio in giunta non dovrebbero esserci novità, lo spacchettamento della delega assessorile di Giuseppe Galasso è il punto da cui si riparte. Ci sarà un nuovo assessore all’urbanistica, ma la ricerca sarebbe ancora in corso affinché sia una figura il più possibile condivisa. La rigenerazione urbana resterebbe a Galasso, così come la delega Asi. Per quanto riguarda il direttore generale, l’idea sarebbe quella di un bando.

Il documento ha sorvolato su tutto questo perché bisognava sanare prioritariamente uno strappo o, come ritiene qualche osservatore veterano della politica, elaborare fino in fondo un tagliando di metà mandato. Il braccio di ferro tutto interno alla maggioranza si è giocato sui tempi. “Basta alzare mani in aula senza adeguata considerazione” è il refrain dei consiglieri da dopo le regionali. Ne è seguita una serie di assenze in aula che hanno messo a dura prova la tenuta di questa amministrazione a guida Episcopo. Se si tornerà più forti di prima, è tutto da verificare durante il percorso.

Paola Lucino



Pubblicato il 18 Giugno 2026