La tregua di Oleshky, un precedente da estendere
Può la tregua stipulata per una piccola cittadina sul fiume Dnipro essere replicata su più larga scala? Sembra di sì, ma la Russia avverte: “La tregua di Oleshky si può replicare, ma nel frattempo non ci fermiamo”.
Mentre si continua a combattere in Ucraina, un nuovo trilaterale fra Kiev, Mosca e Washington si profila all’orizzonte, e novembre dovrebbe essere il mese giusto per nuovi negoziati.
Sul campo però le operazioni da ambedue le parti non si fermano né si fermeranno durante i colloqui. Eppure, Kiev continua ad avere problemi di approvvigionamenti e con i sistemi Starlink.
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Pubblicato il 26 Ottobre 2026