La traduttrice di Grey’s Anatomy incanta i futuri interpreti

È stata seguitissima la diretta facebook organizzata da Lorenzo Albano, direttore della SSML San Domenico di Foggia. Al microfono, intervistata da una abilissima Licia Addesa e ascoltata da numerosi ragazzi, oltre che da molti cittadini comuni, Linda De Luca, freelance, interprete e traduttrice. «Siamo davvero soddisfatti di questa proposta formativa per la nostra provincia», spiega l’ingegner Albano. «Incontrare un personaggio del calibro della De Luca ed ascoltare dalla sua viva voce, in diretta, i riconoscimenti e le opportunità lavorative di un interprete, è stata un’occasione importante per aprire gli orizzonti dei nostri studenti, oltre che per indicare una possibile strada ai giovani che sono ancora indecisi riguardo la scelta della facoltà*. Noi della SSML siamo felici di questa bella occasione, e con noi lo sono anche i nostri studenti, che hanno potuto conversare con la De Luca e rivolgerle numerose domande a cui lei, con grande piacere, ha risposto. Spesso il percorso in Interpretariato e Traduzione e quello di Lingue vengono confusi, o reputati molto simili. Solo parlando con chi lavora nel campo è possibile davvero comprendere le differenze, altrimenti perché dovrebbero esistere entrambi?». Ascoltare la storia di chi è riuscita con le proprie forze, grazie a buona volontà e determinazione, è stata un’importante occasione di apprendimento per i ragazzi che hanno voglia di impegnarsi e farsi valere. Del resto, dalla laurea alla SSML di Varese alla carriera di interprete e traduttrice residente nella Grande Mela, Linda De Luca di strada ne ha fatta parecchia. Nata a Milano e cresciuta a Varese, laureata nel 2006 in interpretariato e traduzione, La De Luca vive a New York dal 2013. Tra i suoi lavori più importanti, la traduzione di libri per Gargoyle e Mondadori, tra cui le opere dello scrittore americano Jack Ketchum, sceneggiature e dialoghi di serie tv come Grey’s Anatomy, Trolls e interpretariato per canali televisivi e stazioni radio. Specializzata in interpretariato medico nel 2014, un lavoro prestigioso negli ospedali di Manhattan e la cattedra di italiano presso la scuola dell’ONU, la De Luca è collaboratrice di Roberto Saviano, al suo attivo numerosi articoli su interpretariato medico e traduzione, oltre ad un progetto letterario.

Condividi sui Social!