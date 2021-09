La tradizionale devozione a San Michele

Il 29 Settembre la Chiesa cattolica celebra la festa degli Arcangeli Raffaele, Gabriele e Michele. Dunque è festa grande a Monte Sant’Angelo, dove si trova uno dei più importanti santuari micaelici. Per saperne di più abbiamo intervistato il Rettore, il padre polacco Ladislao Suchy.

Padre Sucky, qual è la caratteristica di San Michele?

“Un grande protagonista della fede e della Chiesa. Noi chiediamo la sua intercessione per il popolo di Dio, ma anche per la stessa Chiesa e ci affidiamo alla sua potente intercessione”.

Lo si invoca nella lotta contro il demonio…

“Indubbiamente, ma non dobbiamo fermarci a questo, sarebbe riduttivo. Il demonio si sconfigge con la preghiera e soprattutto rispettando la legge di Dio con coerenza. Spiacevolmente in questo tempo il nemico non deve sforzarsi troppo, visto che spesso scegliamo condotte e pratiche che urtano la legge di Dio e della natura. Pertanto il reale modo di opporsi a Satana è quello di pregare, nutrirsi dei sacramenti e di vivere ordinatamente”.

E naturalmente affidarsi a Dio…

“Chi ha fede si affida a Dio senza riserve, e senza pretendere. I piani di Dio sono differenti dai nostri e talvolta non li capiamo nella nostra limitatezza”.

Come celebrerete la giornata?

“Con la tradizionale devozione. Ci saranno molte celebrazioni al Santuario, due presiedute dal vescovo, una al mattino alle 10.30 in chiesa e la seconda alle 18.00 in piazza all’ aperto per dare possibilità al maggior numero possibile di fedeli di partecipare nel rispetto della normativa sul contagio. Avremo anche il rituale prelievo della spada di San Michele dalla grotta. Purtroppo non si potrà fare per ovvi motivi la processione, peccato”.

Bruno Volpe

Condividi sui Social!