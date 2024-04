La tolgono alla madre per abusi su minori, ma poi torna in famiglia: muore bimba di 5 anni

(Adnkronos) –

Una bimba di soli 5 anni è morta di stenti in una casa di Mooresville nell'Indiana. Secondo quanto riporta il MailOnLine la madre di 29 anni, il suo compagno di 27 e la nonna di 53 sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamento su minori con conseguente morte della piccola. La polizia ha trovato la piccola in fin di vita, malnutrita e sporca delle su stesse feci nell'appartamento. L'hanno portata in ospedale, ma non ce l'ha fatta. I medici hanno detto che pesava come una bambina di due anni e mezzo pur avendone cinque.

Sulla sua morte sta indagando anche il Dipartimento dei servizi per l'infanzia dell'Indiana. "Una morte orribile" hanno detto gli investigatori rivelando che i documenti del tribunale spiegano che la mamma ha avuto problemi anche in passato quando la bimba venne tolta alla madre e affidata ai servizi sociali per le "terribili condizioni igienico-sanitarie" in cui viveva, ma poi dopo qualche mese la riportarono a casa.



Pubblicato il 15 Aprile 2024