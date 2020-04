La Tirrenia riprende il servizio di collegamento con le Tremiti

‘Ho appena ricevuto comunicazione dalla Tirrenia Cin che da domani (oggi,ndr) riprenderà il servizio con il collegamento con nave che partirà alle 9 da Termoli. In questo modo possiamo iniziare a tornare alla normalità”. Così il sindaco delle isole Tremiti, Antonio Fentini, dopo lo stop alla linea di navigazione che stava iniziando a creare preoccupazioni nell’incertezza di tale situazione. Si stavano studiando soluzioni alternative, tanto che era stato proposto l’utilizzo della nave ”Diciotti” della Guardia costiera, utilizzata per il recupero e il trasferimento di migranti, per una missione che sarebbe partita venerdì per trasportare viveri.

”Non era questa la soluzione adeguata – aggiunge Fentini – perché questa nave, la famosa Diciotti, non poteva nemmeno entrare nel porto ma avrebbe dovuto scaricare le forniture su un gommone e poi da questo su una barca. Per il problema dei viveri possiamo risolvere con l’elicottero visto che abbiamo un eliporto. Con il ripristino del collegamento questo problema ora non si pone più e possiamo pensare a tornare alla normalità, via nave potranno riprendere le necessarie forniture di beni di prima necessità e di gasolio e gas per le nostre reti”.

