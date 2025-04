Quando la primavera si affaccia sul Gargano, lo fa con un’eleganza selvaggia e irresistibile. Dal 24 al 27 aprile, Mattinata si trasformerà nel cuore pulsante di questo spettacolo naturale, ospitando la terza edizione di “Orchidays – Nel fiore di Mattinata”, il primo festival interamente dedicato alle orchidee spontanee del territorio pugliese. In quei giorni, il promontorio garganico indosserà il suo abito più spettacolare: un mosaico di colori pettinati dal vento, steso tra ulivi secolari, muretti a secco e panorami mozzafiato che si tuffano nell’Adriatico. I prati di Mattinata, conosciuta come la “capitale delle orchidee”, si animano con oltre 60 varietà di orchidee spontanee, alcune delle quali rarissime, che trasformano la natura in una mostra a cielo aperto. Durante i quattro giorni del festival, fortemente voluto dal Comune di Mattinata e organizzato dalla società di eventi Studio360, ogni giorno sarà possibile partecipare a esperienze naturali come “Andar per orchidee”, passeggiata alla scoperta dei fiori spontanei più apprezzati e caratteristici della zona, “Trekking del Gargano”, esperienza sportiva tra i sentieri del Gargano, “Walking Slow & Green”, escursione finalizzata alla scoperta delle specificità naturalistiche del territorio di Mattinata, “I tesori nascosti dell’abbazia”, visita guidata ai resti dell’abbazia della Santissima Trinità situato sul Monte Sacro, “Let’s climb”, attività di arrampicata su una parete allestita in corso Matino, in uno degli scorci panoramici più suggestivi del paese, “Natural Fit Experience”, lezioni di Slow Core Training e Cardio Fitness immersi in natura. E poi “Baby Nature Lab”, ciclo di laboratori dedicati ai più piccoli, “Mattinata Eco-Walking”, passeggiata green finalizzata anche a ripulire un’area del paese, ed “Eco-Letture. Pagine in movimento”, con la lettura di racconti e poesie a tema green. Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi della sostenibilità ambientale, grazie ai “Talking Green”, incontri e dibattiti tra istituzioni ed esperti del settore. Ma “Orchidays” non è solo natura: le serate del festival si accenderanno con musica, spettacoli e arte. Tra gli ospiti, Enrico Ruggeri, Ubaldo Pantani, Antonio Stornaiolo, Vincenzo Schettini, e una serata speciale dedicata ai brani più amati di Fabrizio De André. Spazio anche a degustazioni food e beverage tipiche del territorio in collaborazione con gli operatori della ristorazione e del food.

“Mattinata è un paradiso botanico a cielo aperto”, ha dichiarato il sindaco del Comune di Mattinata, Michele Bisceglia. “Siamo felicissimi di ospitare per il terzo anno consecutivo Orchidays, un evento che è ormai diventato un punto di riferimento per la nostra cittadinanza e per tutti coloro che amano la natura e la sostenibilità”.

La stagione delle orchidee, di fatto, inizia a gennaio e finisce a settembre ma è in questo periodo che avviene la massima fioritura. Fiori singolari, curiosi e misteriosi, un punto d’incontro tra il mondo degli insetti e quello vegetale, le orchidee del Gargano sono piccole e delicate, oltre ad essere affascinanti grazie alla varietà di forme e colori che le rende uniche nell’intero territorio europeo, in cui ne fioriscono 500, e nazionale, con circa 284 specie. Sono 106, invece, quelle che si trovano in Puglia, di cui 93 sul Gargano.

L’evento porta il nome di “Puglia Green Week”, a sottolineare la condivisione di intenti tra il Comune di Mattinata e la Regione Puglia in tema di turismo ecosostenibile. Il Festival rientra nella strategia turistica dell’amministrazione comunale volta a promuovere la città non solo durante il periodo estivo ma tutto l’anno e lo fa con una proposta turistica sempre più mirata alla destagionalizzazione. Non più e soltanto, quindi, destinazione per una vacanza al mare, ma anche centro culturale di primo piano per l’intera regione Puglia. “Orchidays rappresenta un’opportunità per valorizzare il nostro territorio, promuovere la biodiversità e far conoscere il nostro impegno verso un turismo sano e rispettoso dell’ambiente” ha spiegato Paolo Valente, assessore all’Industria Turistica del Comune di Mattinata. “Il ponte del 25 aprile sarà l’occasione perfetta per vivere il nostro territorio nella sua forma più autentica, tra fiori, storia e tradizione”.



Pubblicato il 19 Aprile 2025