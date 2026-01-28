Attualità

La tempesta Kristin colpisce il Portogallo, almeno 4 morti

(Adnkronos) – La tempesta Kristin, che ha colpito il Portogallo la notte scorsa, ha causato almeno quattro morti nella regione di Lisbona e nella parte centrale del Paese. Lo ha riferito la Protezione Civile portoghese. Tra le vittime si contano una persona a Vila Franca de Xira, alla periferia di Lisbona, la cui auto è stata colpita da un albero. Un'altra persona è morta a Monte Real, nel distretto di Leiria (Portogallo centrale), a causa del crollo di una struttura metallica. Altre due vittime sono state registrate nel comune di Leiria. Con forti acquazzoni e raffiche di vento fino a 150 km/h, la tempesta Kristin ha anche causato danni ingenti.  
Pubblicato il 28 Gennaio 2026

