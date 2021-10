La street art colora Roseto Valfortore

Anche a Roseto si comincia con la street-art. Il comune ha risposto al bando pubblicato della Regione Puglia, attraverso il Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del piano straordinario “Custodiamo la Cultura in Puglia 2021” progetto “Cultu-Roseto” finalizzato alla riqualificazione di vecchi muri di consolidamento attraverso la street art e alla diversificazione dell’offerta turistica attraverso il “Teatro rurale”.La street art sarà a cura della Stornara LIFE APS, gli artisti impegnati sono: Mandragora, Aurora Agrestini e Andrea Tarli.Inoltre ci sarà il laboratorio per gli appassionati di street art e per i ragazzi a cura di Vincenza Rutigliano, docente di Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico “A. Einstein” di Cerignola.Il laboratorio sul murales sarà realizzato permettendo a tutti i partecipanti di vivere l’arte in prima persona. Inoltre, si avvale della musica e del Metodo Caviardage che racchiude diverse tecniche di scrittura creativa e poetica finalizzato all’espressione di emozioni e sentimenti volti alla convivenza civile, attraverso il confronto con l’altro e la condivisione dell’intero elaborato.Il tutto si prefigge di sviluppare nei partecipanti e, soprattutto nei discenti, un senso di appartenenza al territorio e di rispetto verso il prossimo e l’ambiente.Il primo laboratorio sarà domenica 3 ottobre alle 10 in vicoletto Donatelli. Tutti gli interessati, compreso i ragazzi di 4a e 5a scuola primaria e le tre classi delle medie, possono partecipare.

Condividi sui Social!