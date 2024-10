Sarà una settimana intensa e importantissima per i fedeli dei 5 Reali Siti. Dal 19 al 27 ottobre, infatti, si potrà visitare la statua della Madonna Pellegrina di Fatima a Ordona. Una bella iniziativa voluta dalla diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, guidata da Mons. Fabio Ciollaro, in collaborazione con l’amministrazione comunale della prima cittadina Adalgisa La Torre. Si parte il 19 alle 16 dal campo sportivo di Ordona, il luogo in cui i fedeli accoglieranno la statua della Madonna, che giungerà con un elicottero della sezione aerea della Guardia di Finanza di Bari. Dopo il rito di accoglienza, si procederà in processione verso la chiesa di San Leone Vescovo. A seguire, la santa messa in piazza Paolo VI, celebrata da Mons. Ciollaro e animata dal coro degli Allievi Finanzieri di Bari. Durante la settimana mariana, si potrà lucrare l’Indulgenza plenaria, concessa da Papa Francesco.

Domenica 20 è la giornata dedicata a ragazzi e giovani. Tre le messe, alle 9, alle 11 e alle 18.30. A seguire, l’incontro con Furio Lambruschi, noto docente di psicoterapia, che parlerà del rapporto tra dipendenze digitali nei giovani e funzioni genitoriali.

Lunedì 21 è la giornata dedicata al volontariato ed alle istituzioni e vedrà alle 19.30 un incontro con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio.

Il 22 ottobre sarà interamente dedicato alla visita agli ammalati e alle persone sole del paese. Il giorno successivo è dedicato alla misericordia ed alla riconciliazione, con due sessioni (mattutina e pomeridiana) dedicate alle confessioni.

Giovedì 24 ottobre si terranno due messe, le lodi mattutine, la compieta la sera e l’adorazione eucaristica comunitaria nel pomeriggio.

Venerdì 25 è la Giornata del Sì: alle 18.30 padre Francesco Bamonte, vicepresidente dell’Associazione Internazionale Esorcisti, presiederà la funzione religiosa e a seguire terrà un incontro intitolato “Il ruolo di Maria nella redenzione e la sua potenza nel combattere il male e il maligno”.

Sabato 26 è la giornata dedicata alla famiglia: sono previsti incontri con i bambini e con i ragazzi, il rinnovo delle promesse matrimoniali e la santa messa. Alle 19, processione “aux flambeaux” per implorare il dono della pace e dell’unità.

La settimana mariana si chiude domenica 27 con i giochi in oratorio, la santa messa, il saluto alla Madonna ed una festa di comunità.

Ogni giorno alle 7.45 “stop and start”: incontro con i fanciulli e i ragazzi e alle 8.15 messa e lodi mattutine.



Pubblicato il 10 Ottobre 2024