La star di ‘La Casa’ Bruce Campbell rivela di avere il cancro: “Ma non temete, sono un vecchio figlio di putt…”

Bruce Campbell , il mitico Ash Williams della trilogia de 'La Casa' di Sam Raimi e l'Elvis di 'Bubba-Ho-Tep', ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro "curabile, non guaribile". L'attore, 67 anni e icona dell'horror, ha spiegato attraverso un post pubblicato sui social che prenderà una pausa dal lavoro per il periodo necessario alle cure. "Mi dispiace se è uno shock, lo è stato anche per me", le parole dell'attore rivolte ai fan, ai quali ha spiegato di dover annullare i prossimi incontri pubblici per potersi sottoporre alle terapie. "La buona notizia è che non entrerò nei dettagli. Lo annuncio solo perché, professionalmente, alcune cose dovranno cambiare: l'aspetto, le apparizioni e il lavoro in generale devono passare in secondo piano rispetto alle cure", ha scritto. "Ci sono diversi incontri quest'estate che dovrò annullare. Ho grandi rimpianti da parte mia. Le esigenze di cura e gli impegni professionali non sempre vanno di pari passo", la riflessione. "Questo è tutto. Non sto cercando di ottenere compassione – o consigli – voglio solo anticipare questa informazione nel caso in cui vengano divulgate informazioni false (e accadrà)". Poi il saluto in pieno stile 'Ash': "Non temete, sono un vecchio e duro figlio di puttana e ho un grande supporto, quindi mi aspetto di rimanere in giro per un po'. Come sempre, siete i migliori fan del mondo e spero di vedervi presto!"

Pubblicato il 3 Marzo 2026