La stagione della cultura al teatro Giordano e oltre

Comincerà il 26-27 gennaio con la commedia “L’anatra all’arancia”, attori Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, la stagione teatrale del Giordano. Si concluderà il 3 e 4 maggio con Nino Frassica & Los Plaggers Band. Nel cartellone principale 9 spettacoli, 5 invece le rappresentazioni inserite nelle proposte dedicate agli artisti locali, che vedranno sul palco avvicendarsi Teatro dei Limoni, Michele De Virgilio, Pino Casolaro, Piccola Compagnia Impertinente e Piccolo Teatro.

La campagna abbonamenti è partita ieri, online sul circuito VivaTicket. Dalla mattina del 3 gennaio, invece, sarà possibile recarsi direttamente al botteghino del teatro Giordano.Continua la collaborazione fra la stagione di prosa del Teatro U. Giordano con il Teatro Pubblico Pugliese. “Un cartellone variegato di grande spessore e qualità, nonostante i tempi ristretti” ha detto il presidente del Teatro pubblico pugliese Sante Levante.“Le compagnie locali sono state selezionate dal teatro pubblico pugliese in base a criteri oggettivi- ha spiegato l’assessora alla cultura Alice Amatore-. Questa è la novità rilevante per dare voce alla nostra scena locale e ai nostri talenti che meritano supporto da parte delle istituzioni locali. Vogliamo valorizzarle per offrire una doverosa vetrina.La cultura è la base anche per una proiezione esterna della città e della sua narrazione. Foggia non è solo la città che ha l’ultimo posto nella classifica della qualità della vita ma è anche altro, e lo dimostreremo”.Non sono mancati, inoltre, i riferimenti ai vari talenti foggiani ormai nazionali, da Maria Chiara Giannetta a Gianmarco Saurino a Luca Gaudiano elencati dalla sindaca che anche sottolineato “la necessità di aprire il Teatro Giordano alla città, di renderlo fruibile a cittadini e cittadine creando occasioni e incontri stimolanti e veicolando messaggi e contenuti importanti, come la sensibilizzazione alla legalità e l’ulteriore promozione al teatro civico che ha visto nel recente passato coinvolte le scuole superiori”. “Prezzi popolari adeguati a tutti i gusti- ha aggiunto- e non escludiamo che ci possano essere delle gratuità derivanti da meriti scolastici, sportivi, sociali”. Ha parlato poi dei “posti nel loggione”, una sorta di “arché”, di inizio per la cultura teatrale da riscoprire.

È un cartellone ancora aperto, in buona sostanza, verso altre iniziative e mentre si sta ancora svolgendo quello natalizio.Non riguarda solo il coinvolgimento dei cittadini ma anche l’utilizzo di sempre più ampi contenitori culturali. Per esempio la sindaca ha citato il teatro Mediterraneo per il cui recupero, com’è noto, dopo oltre 10 anni di blocco delle attività, sono stati stanziati dalla Regione Puglia 6 milioni di euro. “Vorremmo fare teatro anche ai Campi Diomedei e in Villa comunale, in scenari naturalistici che vanno molto bene per le stagioni estive e primaverili”.“Dobbiamo pensare che, in una città di 140mila abitanti, non può ruotare tutto intorno al Giordano- ha detto Amatore- C’è il Teatro del Fuoco, e la Provincia non ha i mezzi per poter fare tutto, penso all’Oda Teatro”.“Bisogna bacchettare chi dice che a Foggia non ha cultura – ha ammonito la sindaca- perché questi detrattori sono una cicatrice per chi vive cultura. Umberto Giordano e Federico II sono due brand per noi indimenticabili, dal teatro ai beni archeologici, questo patrimonio immateriale per noi è fondamentale”. L’ultima recente polemica innescata da Nunzio Angiola riguarda il “compleanno di Federico II” che, secondo il consigliere comunale, non è adeguatamente festeggiato a Foggia come in altri luoghi della Puglia.

“Il giorno della vigilia abbiamo tenuto aperto il Museo Civico con tanti visitatori, invito a vedere le foto delle visite guidate sotto l’arco di Federico. Chi fa polemiche pretestuose- ha replicato la sindaca- sappia che noi, dall’Università alla Biblioteca, dall’associazionismo alle scuole, sono anni che celebriamo e valorizziamo lo Stupor mundi. Posso mostrare le foto di tutte le cerimonie e celebrazioni cui ho partecipato, e non mancheranno altre occasioni. Se poi dobbiamo festeggiare anche il giorno del compleanno, il nostro calendario è così ricco di personalità che ogni giorno ve ne sarebbe uno”.

Circa la possibilità di un direttore artistico per il Giordano, come già avvenuto in passato per Michele Placido, la sindaca non ha voluto dare ulteriori ragguagli a riguardo, salvo lasciar intuire che delle novità ci potrebbe essere nel 2024. La persona cui potrebbe toccare tale incarico, come già si ventila da qualche tempo, potrebbe essere Vladimir Luxuria, per ora senza conferma ufficiale.

In preparazione anche la notte del concerto del 31 a Foggia, “con un servizio di sicurezza molto attento e una piazza che sarà quella degli auguri e degli abbracci – ha detto la sindaca- in piazza XX settembre come a Trafalgar Square…”. In svolgimento la campagna di sensibilizzazione contro i botti di Capodanno che sta portando avanti l’assessora al welfare Simona Mendolicchio “Festeggiare senza spaventare” oltre all’ordinanza sindacale già emanata con raccomandazioni e divieti. (p.l.)



Pubblicato il 28 Dicembre 2023