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La Spina (Unpli): “Rinnovo protocollo con Anci permetterà anche apertura piccoli musei”
“Con questa firma si amplia il quadro su cui si può intervenire, dalla coprogettazione fino alla possibilità di poter avviare quei piccoli musei che magari a volte restano chiusi”: lo ha detto il presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina, a margine della firma a Roma del protocollo d’intesa con l’Anci che valorizza gli strumenti di coprogettazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore, promuovendo il contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni italiani.
Pubblicato il 10 Novembre 2026