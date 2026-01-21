Attualità

La Spezia, l’autopsia su Aba conferma un solo colpo mortale

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un solo colpo che ha perforato diversi organi vitali causando il decesso di Youssef Abanoub, detto Aba, il diciottenne spezzino di origini egiziane, morto lo scorso venerdì. A confermarlo è stata l'autopsia effettuata dal direttore dell'istituto di medicina legale Francesco Ventura, che si è dato 60 giorni di tempo per una relazione completa da fornire agli inquirenti.  A ucciderlo, come noto, è stato il compagno di scuola all'istituto Einaudi-Chiodo di Spezia, Zouhair Atif, 19 anni. Ancora presto, secondo il medico legale, interpellato dall'Adnkronos, per stabilire con certezza se Atif, come ha dichiarato alla gip Marinella Acerbi, volesse colpire Youssef alla gamba, colpendolo al torace in seguito a un presunto movimento del giovane. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Striscia la Notizia, domani prima puntata: tapiro d’oro a Fiorello e De Filippi inviata

7 minuti fa

Sanità, De Lorenzo (Favo): “Garantire cure uguali per tutti i malati”

16 minuti fa

Sclerosi multipla, studio Iss rivela: “Ecco cosa può causare il virus Epstein Barr”

17 minuti fa

Non solo prosciutto cotto cancerogeno, il medico: “Altri 4 cibi da centellinare”

45 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio