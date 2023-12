La Spezia, donna trovata morta in albergo: si cerca uomo che era con lei

(Adnkronos) – Una donna di 53 anni è stata trovata morta in una camera d'albergo in località Mattarana, nel comune di Carrodano in provincia di La Spezia. Sul caso stanno indagando i Carabinieri di La Spezia che al momento non escludono alcuna pista, anche quella dell'omicidio. Al momento infatti l'uomo che si trovava con la vittima risulta irreperibile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Dicembre 2023