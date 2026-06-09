La spagnola Romero Gormaz vince il Wta 125 di Foggia

La quinta edizione dell’Open delle Puglie-Trofeo Lapietra va alla spagnola Leyre Romero Gormaz. La 24enne tennista iberica supera in 3 combattuti set la giovanissima e talentuosa italiana Tyra Grant, nella finale disputata sul campo centrale del Tennis Club Foggia: 7/5, 0/6, 6/2 il risultato finale. Davanti a circa 800 spettatori, le due contendenti danno vita ad una partita ricca di emozioni. Non a caso si sono affrontate le giocatrici che hanno espresso il miglior tennis nella settimana del torneo. Primo set caratterizzato da continui break e contro-break. Dal 4/2 per Romero Gormaz, c’è la rimonta di Grant fino al pari 5. Poi lo sprint della spagnola fino al 7/5 a suo favore. Nel secondo parziale, la 18enne italiana prende subito il largo e con determinazione e caparbietà chiude con un netto 6/0. Inizialmente equilibrato il terzo set, fino al pari 2. Da quel momento in poi, Romero Gormaz aumenta i giri del suo palleggio, creando non pochi problemi alla Grant, che cede alla distanza fino al 6/2 finale per la spagnola. Peccato per la giovane italiana che non riesce a conquistare il successo, davanti alla capitana della Nazionale Italiana, Tatiana Garbin, presente a Foggia per assistere all’ultimo atto del torneo Wta125. Ma resta per Graant il grande percorso compiuto ed essersi fermato in finale. (Ph. Open delle Puglie).



Pubblicato il 9 Giugno 2026