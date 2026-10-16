La Soprintendenza acquisisce Masseria Garzia, custode dell’anfiteatro romano di Sipontum

Un’antica masseria costruita sui resti dell’anfiteatro romano di Sipontum entra a far parte del patrimonio pubblico, riportando al centro dell’attenzione una delle testimonianze archeologiche più significative del territorio di Manfredonia. Si tratta di Masseria Garzia, il complesso di immobili situato in località Siponto acquisito dallo Stato attraverso un’iniziativa del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e Bat. La struttura conserva ancora oggi una parte dell’antico monumento, con una porzione di muro in opera reticolata inglobata nell’edificio e utilizzata come fondazione. Una testimonianza che, nel corso del tempo, è diventata un riferimento familiare per gli abitanti di Manfredonia, abituati a riconoscere in quei resti le tracce dell’anfiteatro e a immaginare, attraverso ciò che ne è rimasto visibile, le dimensioni e l’imponenza della costruzione romana. La svolta istituzionale porta la firma della Soprintendenza: a seguito della denuncia di compravendita della masseria comunicata agli uffici nel dicembre ‘25, la Soprintendente arch. Anita Guarnieri ha immediatamente avviato l’iter di acquisizione esercitando il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei Beni Culturali. Un intervento fondamentale e lungimirante, reso possibile dall’azione sinergica con il Ministero della Cultura che, nel febbraio ‘26, con Decreto della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, ha formalizzato il passaggio di proprietà al Demanio Pubblico dello Stato. L’iter si è concluso a maggio ‘26 con la regolare trascrizione del Decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari. L’immobile è stato così assegnato in uso proprio al Ministero e alla Soprintendenza per garantirne la massima tutela, ricerca e valorizzazione paesaggistica. «Si tratta di un’efficace azione di tutela attiva – sottolinea la Soprintendente ad interim e Direttrice della Direzione Regionale Musei Nazionale Puglia, arch. Anita Guarnieri – che renderà il Comune di Manfredonia ancora più attrattivo, costruendo un nuovo polo culturale che andrà ad affiancarsi al celebre parco archeologico noto per l’opera di Edoardo Tresoldi, e al Museo Archeologico Nazionale ospitato nel Castello di Manfredonia».

La piena disponibilità pubblica del compendio apre ora prospettive straordinarie. L’acquisizione delle particelle della masseria e dell’area esterna di pertinenza permetterà di assicurare continuità alle future indagini archeologiche, estendendole anche all’interno dei ruderi per riportare alla luce ulteriori porzioni dell’anfiteatro. L’intervento consentirà, inoltre, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza di rafforzare l’estensione funzionale del Parco Archeologico di Siponto e di istituire un presidio dedicato alla fruizione, alla ricerca, alla didattica e al controllo complessivo del paesaggio.



Pubblicato il 16 Ottobre 2026