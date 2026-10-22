“La sindaca non sa leggere i dati, Foggia è ferma al 33,96% non al 49%”

Non si placa la polemica sulla gestione dell’igiene urbana e sulla percentuale di raccolta differenziata nel capoluogo dauno. Dopo le accuse mosse dal consigliere comunale Pasquale Cataneo in merito agli ultimi rilievi CNEL/ISPRA e il successivo affondo della sindaca Maria Aida Episcopo via social – che lo aveva tacciato di opportunismo e di una presunta “virata a destra” celebrando un fantomatico incremento della differenziata foggiana – arriva la replica puntuale e tagliente del consiliare di opposizione. Cataneo ricusa con fermezza le ricostruzioni della prima cittadina, mettendo a nudo quelle che definisce clamorose sviste di analisi:

“Fa specie che una sindaca plurilaureata continui a confondere i dati e a prendere cantonate sul tema dei rifiuti. L’amministrazione si vanta di un presunto ‘successone’ scambiando la media provinciale del 49% – risultato raggiunto unicamente grazie al virtuosismo e allo sforzo di molti Comuni della provincia di Foggia – con il dato effettivo e miserevole del Comune capoluogo. Se si consultano i report ufficiali dell’Osservatorio Regionale sui Rifiuti della Puglia, la realtà per Foggia città è ben diversa ed è sotto gli occhi di tutti: siamo mestamente inchiodati al 33,96%.

Altro che svolta: è un fallimento amministrativo conclamato, ben lontano dal target di legge del 65%.” Respinte al mittente anche le insinuazioni sulla propria collocazione politica. Cataneo, la cui lista Italia del Meridione (circa 3% dei consensi) fu determinante per l’elezione di Episcopo al primo turno, prima dello strappo motivato dallo scollamento tra il programma elettorale e gli atti approvati dal Consiglio ma inapplicati dalla Giunta, rivendica una linea di totale coerenza: “Parlare di ‘svolta a destra’ per coprire la propria inadeguatezza gestionale è un esercizio retorico stanco e grottesco.

Le mie denunce sullo squilibrio del contratto con AMIU Puglia, sulla scarsezza dei servizi erogati a Foggia e sui costi ingiustificati della TARI, che non è né di dx né di sx, non sono iniziate oggi: le ho portate avanti con la stessa identica fermezza durante la prima amministrazione Landella (2014-2019) di centrodestra, durante la gestione della Commissione Straordinaria e le continuo a fare oggi.

La verità è che il trend della nostra Città è rimasto drammaticamente negativo e chi governa oggi, da tre anni ormai, dimostra la stessa incapacità di chi lo ha preceduto. La gestione del verde ne è una riprova.” Il consigliere comunale torna poi sul nodo centrale della gestione di AMIU Puglia S.p.A., la società in-house partecipata al 79% dal Comune di Bari e solo per il 21% dal Comune di Foggia, evidenziando una palese sperequazione nei servizi offerti a parità di risorse finanziarie impiegate.



Pubblicato il 22 Ottobre 2026