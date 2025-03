La sindaca: “I locali fino a tarda notte possono fare ciò che vogliono, leggete bene”

Discutere l’ordinanza contro la malamovida emanata dal Comune di Foggia e valida dalla mezzanotte di domani (oggi, per chi legge) al prossimo 12 giugno. È l’obiettivo di un incontro urgente chiesto da Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti e Cna alla sindaca Maria Aida Episcopo. L’ordinanza prevede, fra le altre cose, il divieto di intrattenimento musicale e di emissioni sonore da mezzanotte alle otto tutti i giorni della settimana; il divieto di vendita e somministrazione, per asporto, di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche da mezzanotte alle sette, da domenica a venerdì, e dall’una alle sette il sabato e la domenica. I punti vendita con distributori automatici potranno svolgere la loro attività dalle sette a mezzanotte. “Siamo consapevoli della necessità di mettere in campo misure di contrasto agli episodi di degrado urbano, ed è nostra intenzione favorirle, ma intravediamo nell’ordinanza interventi volti a penalizzare gli imprenditori del settore – ha sottolineato Antonio Matauro, presidente di Confcommercio imprese per l’Italia della provincia di Foggia -. Per questo auspichiamo, insieme alle altre associazioni di categoria, che l’amministrazione possa riconsiderare alcuni aspetti dell’ordinanza per garantire un giusto equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela del tessuto urbano locale”. “Le misure adottate – conclude Metauro – possono avere un impatto negativo

sia sulle imprese, già provate da anni di crisi e difficoltà, sia sul perimetro urbano individuato, già colpito dal fenomeno della desertificazione urbana”.Ma la sindaca Maria Aida Episcopo non ci sta e parla in una nota di “tanta disinformazione o strumentalizzazioni’ in merito all’ordinanza, che ha spinto i negozianti del centro a riunirsi per chiedere un punto di incontro. La prima cittadina invita a leggere bene e a spiegare nel dettaglio i termini del provvedimento: “I locali fino a tarda notte possono fare ciò che vogliono, vendere ciò che vogliono e far consumare ciò che vogliono nel rispetto delle vigenti normative nazionali. Si parla di minime limitazioni riguardanti solo i dehors (spazi esterni) e i tavoli esterni che sono tenuti a limitare suoni, somministrazione di alcool (in primis ai minorenni, azione vietata e da condannarsi con veemenza) e ad evitare rispettosamente schiamazzi notturni. Tanto anche nel rispetto delle famiglie residenti ormai esauste nelle ore tardo serali e notturne, organizzate per perorare i loro diritti al riposo e alla quiete in comitati di zona, nonché tenuto conto delle messe in mora legali che già pervengono ai nostri uffici”.La sindaca di Foggia aggiunge: “Dal venerdì alla domenica la restrizione scatta solo dopo l’una di notte e solo per dehors (spazi esterni in suolo pubblico), tavoli esterni e per l’asporto”. La prima cittadina precisa: “Si tratta di ‘zone rosse’ determinate per ordine e sicurezza dal Prefetto. Addirittura si parla di recessione economica, di lockdown commerciale, di desertificazione del centro e, persino, di impossibilità di trovare bottigliette d’acqua dopo la mezzanotte, tutto sempre a causa dell’ordinanza. Solo iperbole propagandistiche non corrispondenti al vero, dentro i locali tutto è assolutamente inalterato! Tanto per verità fattuale… per amore della città e per le cittadine ed i cittadini”.



Pubblicato il 14 Marzo 2025