La sindaca Episcopo ritira le dimissioni: “Ora insieme per bene della comunità’

La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha ritirato le dimissioni dalla carica di prima cittadina protocollate l’8 giugno scorso. La sindaca, esponente del campo largo progressista, era stata eletta nell’ottobre del 2023. Episcopo si era dimessa dopo che la seduta di consiglio comunale, dedicata all’approvazione del consuntivo di bilancio 2025, era andata deserta. Il giorno prima (7 giugno) c’era stato un piccolo rimpasto di giunta.

Una situazione che giungeva al termine di giorni di frizioni interne alla maggioranza. “Si ringraziano tutte le forze progressiste locali e nazionali per la fiducia, il sostegno e il sentimento comune di voler operare fattivamente nell’interesse esclusivo della nostra comunità – ha scritto in una lunga lettera la sindaca, annunciando la revoca delle dimissioni – . Alle cittadine e ai cittadini va la garanzia, collegialmente professata, di proseguire uniti nella riqualificazione morale, sociale, urbana e civica della nostra amata città”.



Pubblicato il 19 Giugno 2026