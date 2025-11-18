La sindaca Episcopo: “Insieme per il bene comune”

“Insieme per il bene comune” è stato il titolo scelto per la 42esima edizione dell’assemblea nazionale dell’ANCI, che si è svolta a Bologna dal 12 al 14 novembre scorsi ed alla quale hanno partecipato la sindaca Maria Aida Episcopo, il segretario Alfredo Mignozzi, il capogabinetto Giuseppe Marchitelli per il Comune di Foggia, e la presidente del consiglio comunale Lia Azzarone in rappresentanza dell’assemblea. Oltre 20mila le presenze complessive registrate tra sindaci, amministratori, aziende coinvolte che si interfacciano spesso con gli enti locali ed ospiti, e numerose le tematiche affrontate: dalle infrastrutture, all’ innovazione nella pubblica amministrazione, dal ‘diritto dell’abitare, dovere di rigenerare’ (con richiesta al governo nazionale di varare un Piano Casa in linea con le esigenze e le emergenze registrate a livello locale, sottoscritta anche dalla sindaca Episcopo) alla pace, da un nuovo patto per la sicurezza urbana a istruzione, welfare, salute, dalla sostenibilità come denominatore comune al PNRR.

Ancora, l’Anac ha presentato il piano nazionale anticorruzione 2025-2027, condiviso in toto dai Comuni le cui amministrazioni sono state sciolte per infiltrazioni mafiose e che vede il Comune di Foggia in prima linea anche a livello locale per marcare una netta discontinuità con il recente passato. All’assemblea ha visto l’autorevole presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il succedersi di 14 ministri dell’attuale Governo e 90 relatori nei vari panel tematici. Numerosi anche gli eventi collaterali e in crescita esponenziale l’interesse anche sui social network.



