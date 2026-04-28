La sindaca Episcopo e la “piattaforma” del rilancio: maggio mese decisivo

La verifica politica a Palazzo di Città procede a piccoli passi, non tanto lenti, tuttavia, da sovrapporsi alla seduta sul rendiconto di gestione. Quest’ultima dovrebbe tenersi alla fine di maggio e, sgombrato il campo dalle provinciali, non dovrebbero esserci ulteriori dilazioni. Venerdì scorso si è tenuta una riunione con i rappresentanti dei partiti in cui la sindaca Episcopo ha illustrato la piattaforma su cui lavorare. C’è molto riserbo in questa fase politica e i consiglieri che avevano aperto la discussione sono alquanto prudenti. Saranno proprio i partiti a dover rispondere a questa traccia di lavoro della sindaca che dovrebbe includere alcune proposte avanzate nei mesi scorsi. Fra queste, la creazione della figura del city manager che faccia da ponte fra giunta e consiglio, restando da chiarire se si procederà con un avviso pubblico o tramite una nomina interna. Resta inoltre da valutare se in questa scelta peserà la spinta di qualche partito trainante della coalizione, oltre al legame fiduciario esistente con la stessa Episcopo.

Riguardo alla giunta, non pare che il Pd e il M5S siano intenzionati a chiedere un cambio, a patto che la riorganizzazione complessiva non li deluda. Al centro del dibattito resta l’assessorato all’urbanistica, da scorporare dalle attuali deleghe dell’ingegner Galasso. Nella ricerca di un nome, i partiti starebbero rivendicando autonomia perché, secondo il ragionamento dei vertici, se si cambia lo si deve fare voltando pagina, senza suggerimenti esterni. Un nome che potrebbe trovare condivisione è quello dell’avvocato Nicola Lo Muzio, esperto del settore urbanistico a cui la sindaca penserebbe non solo per le competenze tecniche, ma anche per la gestione delle spinose questioni legali che l’amministrazione deve affrontare; qualcuno ha addirittura ipotizzato che il city manager potrebbe essere proprio lui. Il M5S, che da tempo chiede il PUG e una definizione dell’housing sociale, continua a programmare attraverso l’Urban Center e tiene gli occhi puntati sul settore. Anche il Pd, mai particolarmente tenero con la gestione Galasso, punterà i piedi per ottenere riscontri soddisfacenti su una delega di tale peso.

La novità sostanziale sarebbe l’ingresso dei socialisti in giunta. Mino Di Chiara, che ha sostenuto la lista della sindaca in campagna elettorale, non disdegnerebbe un assessorato, mentre la posizione di Stefania Rignanese – che sostenne il candidato sindaco d’opposizione Nunzio Angiola – rappresenta una questione pregressa che alimenta il malcontento tra i consiglieri. Resta da capire quale sarà la reazione del gruppo di Antonello di Paola e Antonio Mancino, riferimenti del presidente Giuseppe Nobiletti, e se gli indipendenti Formica e Buenza accetteranno di buon grado questa rimodulazione. I malumori crescono, ma il tempo per uscire dalla verifica stringe. Nemmeno il clima delle commissioni consiliari pare molto collaborativo, poiché con il vulnus della verifica aperta e dei numeri da trovare in aula, le discussioni scivolano spesso sui punti deboli della maggioranza. Il caso Ataf, in cui le parti si sono unite nel respingere la proposta consiliare senza un adeguato piano economico, resta appunto un “caso”, almeno in questa fase.

Nel momento in cui un socialista entrerà in giunta, ci si chiede chi sarà sostituito. La sindaca non lo avrebbe ancora comunicato, ritenendo forse più opportuno parlarne prima con il diretto interessato. Si dice che il ritocco potrebbe coinvolgere Lorenzo Frattarolo o Daniela Patano, ma non vi sono certezze al momento. Per cercare di venire a capo di una situazione intricata si sarebbero mosse anche le segreterie politiche regionali. Sebbene si tratti di voci, di fronte al rischio di un’amministrazione che finisca anticipatamente, non è un’ipotesi peregrina. Nel tempo che resta fino alla fine del mese, gli stessi consiglieri potrebbero superare la prudenza ostentata finora e tornare a fare dichiarazioni più chiare sul futuro di questa amministrazione.

Paola Lucino



Pubblicato il 28 Aprile 2026