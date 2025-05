La sindaca Episcopo blinda la giunta fino alle regionali, critiche e malumori

“Dopo sei mesi di richiesta di incontro e una sola riunione interlocutoria a gennaio, la sindaca non ritiene che debba cambiare nulla, non c’è alcuna novità sul versante programmatico e ritiene che lo scenario organizzativo e istituzionale non abbia bisogno della nostra rappresentanza”. La verifica politica del 5 maggio al Comune di Foggia rinsalda ai posti di partenza maggioranza e giunta, viene fortemente contestata, invece, da Pasquale Cataneo. È molto risentito per quanto avvenuto: “Il nostro movimento Idm terrà a breve un direttivo e deciderà il da farsi. Non abbiamo alcun livello di responsabilità e quindi non possono addebitare a noi nulla di quanto non va, cioè tanto. Ma è chiaro che ci sentiamo utilizzati, sfruttati e non riconosciuti”. Anche nel rendiconto di gestione, approvato nell’ultimo consiglio comunale, Cataneo ricorda che, con il M5s rappresentato in aula solo dal suo capogruppo e qualche altra assenza, sono stato importanti i voti dei socialisti Di Chiara e Rignanese e degli indipendenti, Mancini e Formica. Oltre che il suo, naturalmente.

Dopo 18 mesi, tutto resta come prima ma certo, con quattro consiglieri che voteranno, come pare emerso, in base a ogni singolo atto, la vita della maggioranza si fa più difficile e tirata. Addio blocco compatto che, effettivamente, si va disarticolando. Cataneo è convinto che le sorti del Comune di Foggia siano legate a quelle delle regionali se è vero che, appunto, la giunta resterà blindata almeno fino a quell’appuntamento. “Ma io ho votato per la sindaca di Foggia o per il presidente della Regione?”, si chiede retoricamente il consigliere.

In questa fase di discernimento anche per la corsa allo scranno barese, in cui sono già iniziate le mosse per posizionarsi, le energie sono concentrate sui fatti di Foggia – la giunta deve pur operare per la sua città – ma anche su chi deve fare cosa. Al limite, pare di capire, si riplasmeranno gli assetti a regionali concluse.

La sindaca Episcopo prende tempo, il M5s ribadisce che è stato fatto “un tagliando” e che, come gruppo, “loro pensano ai programmi e non alle poltrone”. Così il capogruppo Mario Dal Maso. Un passaggio letto dagli scontenti della maggioranza nel modo seguente: “Per forza, non pensano alle poltrone, sono sovrastimati, gestiscono tante cose…”. Eco di quanto l’esponente del Pd Italo Pontone pronunciò in aula il 30 aprile a proposito del Pug e della commissione territorio a guida pentastellata con Giovanni Quarato. Insomma, le frizioni non mancano sebbene nessuno dei partiti maggiori si senta, in questa fase, di ritoccare qualcosa e la sindaca Episcopo faccia da scudo o da avamposto alla situazione attuale.

“È stata una verifica importante, si riparte dall’approvazione del rendiconto dopo che la questione dell’housing ha pesato. Abbiamo ribadito piena fiducia alla sindaca e alla giunta che dovrà riparte con più celerità a favore dei cittadini. Per rifare strade, occuparsi dell’illuminazione, dopo viene il Pug”. Parole di Pasquale Ciruolo, esponente di “Con”. A ridosso dell’incontro di maggioranza, il coordinatore cittadino Gianni De Rosa, nel ringraziare la sindaca, ha dichiarato: “Il gruppo CON è impegnato per il rilancio della città di Foggia ed è determinato a contribuire, con i propri rappresentanti provinciali, alla crescita e allo sviluppo della regione Puglia, una crescita e uno sviluppo che hanno caratterizzato gli anni di amministrazione da parte del centrosinistra e dei gruppi civici come quello di CON”.

Da quello che ci risulta, dovrebbe essere Rosario Cusmai, coordinatore provinciale, a ricandidarsi per le regionali 2025. In casa M5s la situazione potrebbe riportare in corsa la consigliera uscente Rosa Barone anche perché, a sondare gli umori, nessuno avrebbe intenzione, almeno da Foggia, di imbarcarsi in una campagna piena di incognite rispetto a quanto avvenuto nel 2020.

Il Pd al Comune di Foggia si culla sugli allori dei propri assessorati, della presidenza del consiglio e di una Regione in cui la coalizione di centrosinistra è al governo. Secondo voci, a tentare la corsa per Bari potrebbero essere Lia Azzarone o Alice Amatore, alla luce di eventuali cambiamenti Episcopo potrebbe decidersi a smuovere qualcosa. “Il 5 maggio 2025 a Foggia sarà ricordato non come il giorno dell’uscita dalla maggioranza di una forza politica o delle dimissioni di un qualche assessore e il suo rimpiazzo con uno più capace, ma come un’altra tappa di una lenta, estenuante guerra di logoramento”. Lo scrive in una nota il segretario provinciale del Movimento politico “Cambia” Nunzio Angiola, consigliere comunale.

Con riferimento alla nota poesia: “La maggioranza di Foggia sfida Manzoni: ‘Ei fu… ma non adesso, dopo le regionali’. La maggioranza traballa, si spacca, ma nulla cambia, è una maggioranza che sopravvive a se stessa in attesa delle regionali”.

Paola Lucino



Pubblicato il 6 Maggio 2025