Vieste torna ad abbracciare l’amore. Dall’8 al 14 settembre, la capitale del turismo del Sud Italia si vestirà ancora una volta di emozioni, luci e sogni per la sesta edizione di Vieste in Love, la settimana più romantica dell’anno, ormai attesa da residenti, visitatori e innamorati di ogni età.

Per sette giorni, il borgo garganico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: cuori luminosi che brillano al tramonto, installazioni artistiche che raccontano storie d’amore, spettacoli, musica, danza e performance che abbracceranno i vicoli del centro storico, i balconi fioriti, le scalinate scolpite dal tempo e i luoghi simbolo della città.Gli eventi, tutti gratuiti e ad ingresso libero, previsti nel cartellone si svolgeranno in un’atmosfera magica grazie al coinvolgimento trasversale di residenti e commercianti che dedicheranno le proprie energie per decorare ogni viuzza e strada a tema amore: la creatività degli esercenti potrà essere premiata con la realizzazione di uno spot pubblicitario o di un sito internet.

Un evento che è diventato identità e innovazione, capace di fondere creatività, turismo e partecipazione, facendo di Vieste un laboratorio vivo di emozioni e bellezza. Ed è proprio la comunità, insieme ai milioni di visitatori che ogni anno scelgono questo appuntamento, a rendere Vieste in Love un fenomeno in continua crescita, radicato nel cuore del territorio e proiettato oltre i confini regionali.

A ispirare questa magia è sempre lei, la leggenda senza tempo di Cristalda e Pizzomunno, simbolo di un amore eterno che resiste alle tempeste e continua a parlare al presente, illuminando il futuro. Un racconto che ogni anno si rinnova e che fa di Vieste non solo una meta turistica, ma un luogo dell’anima, anche grazie alla scalinata decorata con le parole del brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max Gazzè.

La manifestazione promuove il turismo destagionalizzandolo in linea con il trend Puglia che, ormai da anni, mira all’internazionalizzazione.«La nostra città vive di turismo, cultura e bellezza – spiega Giuseppe Nobiletti, sindaco del Comune di Vieste – e Vieste in Love è diventato in pochi anni un simbolo che unisce tutto questo. Ogni edizione è una scommessa vinta, capace di generare emozioni e di consolidare l’immagine di Vieste come capitale dell’amore e dell’accoglienza».Si inizia l’8 settembre, alle 21.30 sul lungomare di Marina Piccola con lo spettacolo del comico Gabriele Cirilli.

Il 9 settembre torna il Vieste Music Festival che, per il quinto anno, premierà i giovani talenti della musica. Durante il talent show, artisti provenienti da ogni regione saranno valutati da una giuria di professionisti del settore. Il 10 settembre, sempre sul lungomare di Marina Piccola, alle 21.30, spazio alla musica con il concerto di Nek, un viaggio musicale attraverso i brani più rappresentativi del cantautore romagnolo.

L’11 settembre sul palco di Marina Piccola uno spettacolo unico con Luca Ward, la voce italiana più celebre al mondo, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Pugliese. Un concerto-racconto dedicato alle colonne sonore più iconiche del cinema: da Il Re Leone a Il Domani Non Muore Mai, da Pulp Fiction a Il Gladiatore, con la voce indimenticabile di Massimo Decimo Meridio.

Il 12 settembre doppio appuntamento. Alle 20 c’è Terrazze sonore: archi, fiati, chitarre e percussioni creeranno nel centro antico della città un’atmosfera magica con un palcoscenico diffuso, suonando direttamente da balconi e terrazze delle case dei viestani grazie alla collaborazione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese. Alle 21.30, il lungomare di Marina Piccola si trasforma in una dance floor a cielo aperto con i dj set di Andrea Damante e Merk & Kremont, pronti a travolgere il pubblico con il loro sound inconfondibile in una delle serate più attese dell’estate viestana.

Il 13 settembre, sul lungomare di Marina Piccola, le note indimenticabili di Pino Daniele prenderanno vita, facendo cantare e sognare il pubblico. A interpretarle, il fratello Nello Daniele, che sul palco celebrerà l’artista, l’icona, il fratello, ripercorrendo quarant’anni di musica e ricordando dieci anni dalla sua scomparsa.I bambini saranno i protagonisti dell’ultima giornata di eventi: il 14 settembre alle 18 nel centro storico sulla spiaggia di San Lorenzo c’è Wonderland, un pomeriggio in cui bambini e famiglie saranno accolti in un’atmosfera fiabesca, dove magia e fantasia prenderanno vita tra le strade di Vieste. Alle 20, Marina Piccola si animerà con lo spettacolo di Carolina Benvenga, pronta a far divertire i più piccoli con un concerto interattivo.



Pubblicato il 26 Agosto 2025