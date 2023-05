Si è tenuta sabato 29 aprile, nella sala conferenze della Biblioteca comunale, la conferenza di presentazione della seconda edizione del Rally Costa del Gargano.Per il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo – “Il 6 e 7 maggio la seconda edizione del Rally Costa del Gargano si inserisce in un contesto meraviglioso per il nostro territorio. L’8 maggio, infatti, sul Gargano, celebriamo San Michele e da 6 anni lo facciamo con un festival internazionale: Michael, il festival del patrimonio. Vi potrebbe capitare, quindi, di incontrare in giro per le vie della Città dei due Siti UNESCO giornalisti, buyers internazionali, sindaci e amministratori di ogni parte d’Italia, artisti, musicisti, attori, cineasti. E da quest’anno tanti piloti. Perché Monte Sant’Angelo crede fortemente nella potenza degli eventi come attrattori e come strumenti di promozione. E crede nello sport anche come aggregatore sociale e culturale. Per questo uniamo eventi culturali e li coniughiamo con lo sport e con la promozione del territorio. Perché il Rally è anche questo: importante connubio tra sport e promozione. Continuiamo a lavorare al meglio, in collaborazione con le associazioni e con gli altri enti locali, per promuovere eventi sportivi di qualità che rappresentano un grande volano economico ed una costante promozione, contribuendo a far scoprire la bellezza e l’unicità del nostro territorio. Grazie agli organizzatori e ai piloti. A tutti coloro che sceglieranno di visitare Monte Sant’Angelo, va il nostro più caloroso benvenuto e l’invito a viverla nella sua interezza e bellezza”.

Giovanni Vergura, Assessore allo sport: “La seconda edizione del rally Costa del Gargano è il primo dei grandi eventi sportivi che ci apprestiamo a vivere qui a Monte Sant’Angelo. Seguiranno altri grandi eventi come il Trofeo Rosa dei due Siti UNESCO, il percorso delle mountain-bike, la Corri Monte che si terrà ad agosto, lo slalom nel mese di settembre come il Trittico dei Siti UNESCO (in bici tra Monte, Andria e Alberobello). La nostra mission è quella di rendere la nostra città sempre più accogliente dal punto vista turistico, culturale e sociale e le manifestazioni sportive vanno in questa direzione”.

“Dopo la prima edizione ci apprestiamo a vivere un nuovo rally, migliorato e pronto a dare emozioni ai tanti fan. Sabato saranno due le prove speciali sulla Macchia-Monte e sei prove domenica” – spiega Pietro Azzarone della Gargano Racing Team, organizzatori del rally.

Per Raffaele Piemontese, Vicepresidente e Assessore allo Sport della Regione Puglia – “Lo sport è uno strumento di promozione del territorio e qui a Monte Sant’Angelo, in uno dei posti più belli del mondo, patrimonio dell’umanità UNESCO, il rally del Gargano sarà un ulteriore strumento di promozione e marketing territoriale. La Regione Puglia sostiene queste iniziative, lo facciamo in tutta la Puglia, perché siamo convinti che questo connubio tra manifestazioni sportive e territorio fanno sì che la Puglia possa essere ancora più conosciuta e apprezzata in Italia e nel mondo”.

“Michael e lo sport è una delle nuove sezioni del nostro festival del patrimonio” – spiega la vicesindaco-assessore cultura e turismo Rosa Palomba, che aggiunge – “Dal 4 al 12 promuoveremo la sesta edizione del Festival Michael e uniamo così cultura, turismo, tradizioni e sport, grandi vettori di promozione per la Città dei due Siti UNESCO”.



Pubblicato il 2 Maggio 2023