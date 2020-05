La scuola vola… fino in Antartide

Emozione pura quella vissuta da oltre 140 studenti della Scuola secondaria e primaria dell’Istituto che, giovedì 28 maggio alle ore 11.00, si sono collegati in modo tecnicamente perfetto con la Base italo-francese “Concordia” del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. Alle 17.00 ore locali, i ricercatori hanno condiviso con i giovani studenti, impegnati in un percorso di approfondimento scientifico, due ore di vita in Antartide. Quasi indescrivibile l’intensità di quello che si è vissuto! Oltre alla classe I B della Scuola secondaria hanno partecipato gli alunni di classe V Primaria, che hanno scelto per il prossimo anno di continuare il loro percorso didattico proprio nell’orientamento scientifico, ed eccezionalmente, i più piccoli delle classi quarte nell’ottica di una vera e concreta continuità formativa e orientativa. In particolare, i ragazzi del corso orientante bio scientifico della Scuola secondaria ” Moscati”, cuore della Scuola Orientativa dell’Istituto, hanno interagito con i ricercatori ponendo domande sulle condizioni di vita in Antartide, sulla fauna, sui sistemi di comunicazione, sulle ricerche in atto, sulle caratteristiche climatiche e sullo stile di vita condotto dalle 12 persone che vivono nella Base. I ricercatori, lo station leader, il medico, l’informatico…tutti…sono stati accoglienti e oltremodo esaustivi. Hanno mostrato ai ragazzi foto di reali situazioni di vita e di lavoro in Antartide con riferimento a tutto ciò che si vive e si studia in una base di ricerca internazionale. La pandemia e la quarantena non hanno mai fermato la Scuola Orientativa, voluta dallo scorso anno scolastico dalla Dirigente scolastica, dott.ssa Antonella lo Surdo, e presidiata costantemente dalla sua forza inarrestabile e dal suo determinato e competente staff di Direzione. – “Quanto proposto – afferma la Dirigente – e promesso agli studenti e alle famiglie in sede di iscrizioni non poteva essere disatteso neppure per via della quarantena e della minaccia Covid-19. La Scuola Orientativa, unica in tutta la Puglia, è una realtà concreta, unica e preziosa per i nostri studenti del territorio foggiano, una promessa che non faremo mai venir meno!

