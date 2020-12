La scuola giusta? Ve la racconta un Tg

È “FormazionEmozione” il binomio vincente? che l’Istituto “Foscolo” di Foggia ha scelto ormai da tempo e che servirà per presentare in modo assolutamente originale la scuola DADA.

Come? Saranno gli stessi alunni a raccontarla, attraverso un tg, realizzato a distanza, in totale sicurezza.

Il notiziario andrà in onda sabato 12 dicembre, mercoledì 16, sabato 19 e mercoledì 23 sui canali social dell’istituto: canale You Tube, pagina Facebook, account Instagram e sul sito www.icfoscologabelli.edu.it.

Più grande sarà l’emozione proprio perché saranno gli stessi studenti ad invitare e dare il consiglio giusto ai loro coetanei, raccontando con dei servizi originali la scuola da scegliere per il prossimo anno.

Una visione innovativa quella che propone la comunità educante in movimento della scuola “Foscolo di Foggia che, nonostante il momento storico così difficile, apre le porte del web per presentare il suo modello di scuola senza zaino, basato sulla didattica per ambienti di apprendimento.

Quattro gli incontri online per presentare la nuova formula del “saper fare”, attraverso il TG Dada Stories. E saranno proprio i giornalisti in erba dell’istituto “Foscolo” a raccontare la scuola e l’intera offerta formativa, centrata su un’idea di scuola inclusiva, di tutti e di ciascuno, con l’obiettivo che il modello DADA possa offrirsi come spunto virtuoso anche per la città.

Una scuola in cui, oggi più che mai, diventa strategico sperimentare nuove metodologie e strumenti, una nuova formula didattico-educativa integrata negli ambienti di apprendimento che solleciti nei ragazzi la curiosità del movimento, per il raggiungimento delle competenze chiave.

