La saggezza e lo sbadiglio

L’omaggio a Carlo Formigoni – in cartellone giovedì scorso al Kismet nell’ambito di ‘Bagliori’, la stagione 23/24 diretta da Teresa Ludovico – ha raccolto una prevedibile messi di consensi. Il Maestro ha risposto a questo gesto di gratitudine da parte della direzione di un teatro e di una compagnia che a lui devono la nascita con un allestimento essenziale e incisivo de ‘La nostra città’, un testo di Thornton Wilder, che nel 1938 assicurò all’autore il Premio Pulitzer. Ambientato nella piccola, sbadigliosa e immaginaria Grover’s Corners, dove soffocanti una saggezza e una prudenza da Antico Testamento ottundono il desiderio e la gioia di una vita degna della maiuscola, ‘La nostra città’ illustra il quotidiano – protratto nel tempo – di una comunità dell’entroterra statunitense del primo Novecento. E’ vero, siamo (saremmo) nello Hampshire, di fatto però questo è un luogo senza volto, senza tempo. Quante Grover’s Corners sono distribuite sui cinque continenti dall’alba dell’uomo? Wilder fa assurgere questo inesistente centro abitato a prototipo universale della comunità provincialotta e piccolo borghese dove egemoni sono il fatalismo e il culto dell’omologazione, dove ambizione e curiosità sprofondano nelle sabbie mobili. Contestualizzando le cose, non inverosimilmente Formigoni mette in bocca ai protagonisti una parlata pugliese. La trovata, questo colore nostrano della rilettura, non suonando posticcia torna a vantaggio di una messinscena senza fronzoli e dai contorni definiti, tipica del modo di fare teatro di Carlo Formigoni. Tre velari affiancati e non distanti dal proscenio e dai quali scendono candide strisce di stoffa leggera che fluttuano ad un alito di vento artificiale fanno da fondale all’azione, che procede per quadri, annunciati e raccordati da un appassionato narratore. La luce è fissa, colpi di tamburo e piatti, sostituendo le musiche, enfatizzano le cose con energia primigenia. Il gesto e la parola si affidano con successo alla presenza scenica di Giancarlo Luce e alla generosità di Erika Grillo, Rosa Scatolini e Arthuro Baetscher (collaborano a vario titolo per questa produzione Teatro Delle Forche : Patrizia Fazio, Lucia Caliandro e Loredana Del Rio). – Prossimo appuntamento al Kismet con ‘Bagliori’ : venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 gennaio con ‘La Ferocia’, dal romanzo di Nicola Lagioia. Ideazione VicoQuartoMazzini ; regia Michele Altamura, Gabriele Paolocà ; adattamento Linda Dalisi ; con Roberto Alinghieri, Michele Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Gabriele Paolocà e Andrea Volpetti. ‘La Ferocia’ racconta la storia di Vittorio Salvemini, figura venuta dal nulla e che, come da copione, vuole tutto. Costruttore pugliese arrivato a Bari poco più che trentenne, dagli anni ‘70 in poi ha inanellato una serie di successi professionali che l’hanno portato a essere proprietario di cantieri edili ‘su cui non tramonta mai il sole’, da Bari a Phuket, passando per Parigi e Istanbul. Ma le contraddizioni di tanta sfrenata ascesa riusciranno a mandare in frantumi le sue sicurezze. A queste è legata la morte della figlia Clara, trovata morta ai piedi di un autosilo…

Italo Interesse



Pubblicato il 9 Gennaio 2024