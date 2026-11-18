(Adnkronos) – “L’approfondimento delle interconnessioni tra i settori dello spazio, del mare e dell’underwater, così come l’attenzione rivolta alla misurazione del valore generato da tali ecosistemi, alla competitività delle filiere nazionali, alla transizione tecnologica e alla sicurezza, intercettano questioni centrali per lo sviluppo economico, industriale e scientifico” dell’Italia. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in un messaggio inviato in occasione della quarta edizione del Forum Space&Blue in programma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma.

Un Paese che, ha evidenziato il presidente, “per storia, vocazione geografica e capacità innovativa, ha il dovere di svolgere un ruolo di primo piano nei grandi processi di trasformazione del nostro tempo”. La Russa ha inoltre richiamato l’importanza di rafforzare le sinergie tra questi ambiti, considerate una leva fondamentale per sostenere la crescita, valorizzare le eccellenze nazionali e consolidare la competitività dell’Italia.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026