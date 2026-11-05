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La Russa: “”Lotito? Ma come fanno i tifosi laziali a non andare allo Stadio con la squadra prima in

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“Se io fossi laziale, tutte le domeniche starei allo stadio, poi voglio fischiare Lotito, ho il diritto di fischiarlo, voglio fuori dallo stadio raccogliere firme per un altro che faccia il presidente posso farlo”. Lo dice all’AdnKronos il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di AdnTalks, rispondendo a una domanda sullo sciopero del tifo dei tifosi della Lazio in protesta contro il presidente Claudio Lotito.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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