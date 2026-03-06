Sostenibilità

La rivoluzione robotica di Honor al MWC 2026

(Adnkronos) – Al Mobile World Congress 2026, Honor porta sul palco l'Alpha Plan, evolvendo la telefonia verso la robotica con l'innovativo Robot Phone e il pieghevole ultra-sottile Magic V6 dal record energetico. L'ecosistema si amplia con il tablet MagicPad 4 e un umanoide per l'assistenza domestica, concretizzando la visione di un'intelligenza artificiale incarnata e sensoriale. L'impegno del marchio si conferma attraverso la presentazione di tecnologie progettate per diventare un sostegno attivo nella vita quotidiana. 
Pubblicato il 6 Marzo 2026

