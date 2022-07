La retromarcia di Letta sulla richiesta di candidatura ai sindaci dem

Mentre a Roma nella direzione nazionale il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, discute di alleanze, deroghe ai parlamentari dem uscenti con più di due legislature alle spalle e di criteri da adottare nel partito per l’individuazione dei nomi nuovi da presentare, in Puglia il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, lancia una proposta per le prossime elezioni politiche. “Serve una lista civica nazionale – ha affermato il Primo cittadino di Lecce – che si affianchi, nella coalizione di centrosinistra, alle liste del Pd e degli altri partiti”. “C’è un mondo di cittadini senza tessera – ha evidenziato Salvemini – che si riconosce nei valori progressisti e che è pronto a mobilitarsi in vista del 25 settembre”. Trattasi, per Salvemini, di “donne e uomini che alle elezioni amministrative animano le liste civiche nelle coalizioni di centrosinistra, si propongono come protagonisti attivi, lavorano per animare le campagne elettorali”. E cioè, ha proseguito il Capo dell’Amministrazione leccese, di “cittadini che non militano nei partiti e che esprimono passione, valori, energie ecompetenze” e che “sono già al governo nelle città e nelle Regioni a guida progressista di tutta Italia, da Lecce a Bologna, a Milano, a Parma e sono portatori di un consenso senza il quale tante amministrazioni progressiste non sarebbero in carica nei Comuni e nelle Regioni”. “Mi sento parte di questo mondo –

ha dichiarato, inoltre, Salvemini – impegnato a completare il mio mandato da sindaco, conal fianco i movimenti e i partiti che mi sostengono. Quindi non interessato a candidarmi alle elezioni politiche”, spiegando: “E’ proprio la mia esperienza a rafforzare in me la sintonia con quanto affermano in questi giorni Federico Pizzarotti (ndr – ex sindaco di Parma e leader di “Italia in Comune”), Giorgio Gori (ndr – sindaco Pd di Bergamo) e altri”. “La rete di amministratori progressisti ma non iscritti ai partiti – ha in fine commentato Salvemini – è diffusa su tutto il territorio nazionale – e può mobilitarsi per dare ancora più forza alla coalizione del centrosinistra, camminando accanto al Pd e agli altri partiti per proporre agli elettori politiche, idee e candidature per vincere le elezioni”. In realtà, ciò che ha proposto Salvemini altro non sarebbe che il progetto politico effettuato dal presidente della Regione Puglia alla fine di novembre dello scorso anno quando, dopo un’assemblea dei referenti delle civiche che in Puglia lo avevano sostenuto l’anno prima nella riconferma a governatore, tentò di chiamare all’appello i rappresentanti di numerose civiche presenti in altre regioni italiane e alcuni sindaci di area progressista di importanti Comuni privi di tessera di partito, come – ad esempio – il Primo cittadino di Milano, Beppe Sala. Un tentativo che – come è noto – in concreto non è mai decollato a livello nazionale e che financo in Puglia – come si ricorderà – non riuscì a coalizzare neppure tutte le civiche che avevano sostenuto Emiliano alla Regione nelle elezioni del 2020. Infatti, prova ne è il fatto che tra queste figurava la lista dei “Popolari per Emiliano”, organizzata – tra gli altri – dall’assessore regionale al Personale, Giani Stea, e dal direttore generale dell’Arpal-Puglia, Massimo Cassano, che hanno entrambi ripiegato in una scelta diversa da quella proposta da Emiliano, ossia di concorrere alla formazione di un’unica lista civica nazionale, poiché – come è noto – ultimamente Stea si è collegato a livello nazionale con la formazione centrista che fa capo all’ex ministro ora sindaco di Benevento, Clemente Mastella, mentre l’ex senatore Cassano sta tentando di approdare ad altra formazione politica nazionale: indiscrezioni indicherebbero quella di “Azione” che fa capo all’ex ministro Carlo Calenda. O, addirittura, con quella di “Italia Viva” di cui è leader l’ex premier Matteo Renzi, se quest’ultimo in Puglia avesse un atteggiamento meno critico nei confronti del governatore Emiliano per il futuro. Da non dimenticare, infatti, che Cassano con l’ex governo Renzi è diventato per la prima volta, nel febbraio del 2014, sottosegretario al Lavoro. Sta di fatto, quindi, che quanto proposto dal sindaco di Lecce, Salvemini, già in Puglia non ha avuto successo alcuni mesi fa con l’iniziativa di Emiliano. Ora, a meno di due mesi esatti dal voto per il rinnovo anticipato di Camera e Senato, tale progetto appare ancora più velleitario da attuare su scala nazionale. Ciò che invece potrebbe essere sicuramente più facile da attuare per la coalizione guidata dal Pd è di costituire delle liste locali con candidati civetta, da presentare nei collegi uninominali a rischio per i candidati del centrosinistra, con la speranza per questi ultimi che le candidature civetta contribuiscano a depotenziare nei collegi i candidati delle altre formazioni e, in particolare, di quella verosimilmente più temibile, ossia quella di centrodestra. Però, tale strategia che in passato, con il sistema elettorale in vigore fino al 2001, il “mattarellum”, riuscì anche a produrre risultati per il centrosinistra in molti collegi dell’uninominale, con il “rosatellum” attuale potrebbe sortire gli effetti sperati dal centrosinistra, poiché potrebbe portare anche ad una sostanziale dispersione di voti a danno anche dello stesso centrosinistra, in quanto con la stessa scheda del maggioritario si esprime anche il voto per il proporzionale. Infatti, con il “rosatellum” è impensabile ad una scissione di voto sulla stessa scheda elettorale. Cosa, invece, possibile con il “mattarellum”, poiché per il proporzionale era prevista una scheda apposita. Quindi, i Primi cittadini di area progressista e senza tessa di partito in tasca o con tessera, se realmente intendono dare un loro contributo alla “causa” politica del centrosinistra non avrebbero altra scelta che mettersi in gioco alle elezioni di settembre, come aveva richiesto la scorsa settimana il segretario Letta e che ora, invece sembrerebbe aver rinunciato, visto che la direzione dei dem – secondo indiscrezioni delle ultime ore – avrebbe deciso di non candidare i sindaci più in vista del Pd, come il barese Antonio Decaro. Una decisione scaturita, forse, dati dai “no” ricevuti da Letta al riguardo e che comunque la dice lunga su quella che è la situazione interna al Pd ed all’intero centrosinistra nazionale. Ma siamo appena agli inizi delle scelte per le candidature e nelle prossime quattro settimane se ne vedranno delle belle. Sia nel centrosinistra che nel centrodestra. E non soltanto per i collegi uninominali, ma ancor di più per i posti nei listi bloccati del plurinominale.

Giuseppe Palella

