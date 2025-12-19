La rete femminile di Assunta di Matteo: “Un lavoro che sarebbe un peccato disperdere”

Quattro anni fa si rivelò una sorpresa nel ruolo che le era stato assegnato. Il suo curriculum, con una forte componente di cooperazione internazionale, sociale e di supporto al lavoro, sbaragliò la concorrenza. Oggi, a mandato scaduto e in prorogatio, Assunta di Matteo traccia un bilancio dell’incarico da lei ricoperto come consigliera di parità della Provincia di Foggia. “Tanti i casi di discriminazione sul lavoro risolti senza costituirmi parte civile. Molti datori di lavoro hanno riconosciuto il mio ruolo di mediazione”. Nell’ultimo flashmob davanti al pronao della villa di Foggia, svolto in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, hanno partecipato almeno 80 sigle fra associazioni, enti, istituzioni. Era il 30 novembre, un evento a suggello di varie occasioni di dibattito, incontri e approfondimenti che si sono presentate in questi anni. Sta valutando la ricandidatura, con qualche perplessità ma anche con la determinazione di non disperdere il lavoro svolto. Sempre che il contesto mostri la sensibilità adeguata.

Sei in scadenza di mandato. Qual è il bilancio di questi quattro anni?

“È molto positivo, sono molto soddisfatta del lavoro fatto sul territorio. L’ultimo è stato quello in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Ha dimostrato che l’attività è stata capillare perché abbiamo avuto l’adesione di ben 80 associazioni ed enti del terzo settore, nonché di istituzioni del territorio. Ha creato rete, sostegno. La parità non ha colore politico, non ha discriminazioni etniche o religiose. Il lavoro divulgativo è andato bene, perlomeno nel mio ruolo di promuovere la parità. Sono anche molto soddisfatta per tutte le risoluzioni di problematiche nell’ambito del lavoro che siamo riuscite a risolvere senza costituirci parte civile nei processi. Questa fa capire la mediazione svolta a monte con i datori di lavoro, che hanno ben capito il mio ruolo e soprattutto l’esigenza della lavoratrice”.

Che casi ti sei trovata ad affrontare e con quali difficoltà?

“Un impegno faticoso perché l’ufficio della consigliera non ha una struttura che lo supporta, non dal punto di vista di un personale formato su litigi o discriminazioni sui posti di lavoro. Sono arrivare tante richieste da donne in “transizione di genere” in posti di lavoro pubblici, forse perché la Pubblica amministrazione garantisce loro la possibilità di potersi dichiarare contro le forme di discriminazione. Ho immaginato di poter interpretare così perché, essendo assunte dalla Pa, si sentivano più tutelate nei loro diritti. Poi si sono rivolte al nostro sportello persone che non potevano fare progressioni di carriera perché avevano un carico di cura da non permettere, secondo i datori di lavoro, di svolgere funzioni apicali”.

Si sono risolti?

“I casi di transizione di genere ben risolti, le difficoltà erano più burocratiche perché non si è ancora pronti ad affrontare la questione, quindi non parliamo di persone discriminate in quanto in transizione. Invece sono i tanti casi di donne sui posti di lavoro in cui emerge lo stereotipo secondo cui, poiché hai dei carichi di cura, non sei vista come una dipendente che può svolgere ruoli apicali”.

Sarebbe possibile un ufficio strutturato di supporto alla consigliera di parità con adeguata formazione?

“La consigliere di parità, per svolgere il suo impegno con adeguato supporto per il territorio, dovrebbe avere in ufficio del personale idoneo e con competenze specifiche per poter affrontare queste tematiche. Devo dire che il ministero del Lavoro già da tempo se ne occupa. Adesso si sono aperti corsi specifici per avvocati da formare al diritto antidiscriminatorio. La Regione Puglia ha indetto, con la consigliera di parità, questo bando e la risposta da parte delle professioniste è stata tre volte maggiore rispetto a quella prevista. Dopo questo corso ci si può iscrivere a un albo specifico a cui si può attingere per avere avvocate esperte nel diritto antidiscriminatorio”.

Foggia è cambiata rispetto a quattro anni fa?

“I casi di cronaca, ahimè, dicono che la situazione non è cambiata almeno per i numeri della violenza”.

Ma la risposta dell’opinione pubblica?

“Il cambiamento che ho notato riguarda una grande rabbia degli uomini, non tanto per queste giornate antiviolenza o per la nostra voglia di “fare rumore” quanto per la loro incapacità a trovare comportamenti adeguati a questo nuovo sistema femminile. Sarebbe opportuno – e se non sarò io, bisogna creare dei percorsi- che giovani uomini e adulti sappiano come fronteggiare questo nuovo ruolo in un contesto sempre più dalla parte delle donne. Molti uomini non sanno come comportarsi, non sono educati a questo nuovo sistema che vede la donna poter svolgere tutti i ruoli. Questo porta, a livello psicologico, all’insicurezza che si fronteggia o con l’aggressività o con l’introversione. Non sanno gestire la nuova relazione con l’universo femminile”.

Esistono ancora panel al maschile

“Sì, anche per temi come l’aborto. Ci sono uomini che ancora pensano di poter parlare di questioni femminili senza chiedere almeno un parere”.

Vertici femminili al Comune. Cosa è cambiato?

“Sono molto contenta che ci sia una rappresentanza femminile, ma il fatto che ci sia una donna al governo non significa che sappia portare – a livello territoriale o anche ad ampio raggio- le istanze del mondo femminile. Non è così scontato”.

Ti ricandideresti per un altro mandato?

“Sono molto soddisfatta del lavoro fatto, molto impegnativo. Forse, proprio perché qualunque impegno io prenda lo svolgo al massimo delle mie possibilità, ricandidarmi significa per me già avere una strada spianata. Sarebbe un peccato non continuare a battere un terreno che prima era quasi nuovo. Come nelle startup, dopo 3-4 anni inizia la vera fase di attività, senza la costruzione o decostruzione. Se sapessi che l’ufficio ha una struttura che mi supporta, certamente lo farei volentieri”.

Cosa fatta in questi anni di cui vai particolarmente fiera

“Il fatto di aver parlato dei temi della parità anche in maniera più leggera per fare avvicinare le nuove generazioni o anche gli uomini più anziani, o comunque persone restie a certi temi. Quando fai una narrazione a teatro, o con la musica, includi un target solitamente messo in disparte. È avvenuto attraverso la rassegna di “Filiae”, i “Dialoghi della vagina” o “Seniloquio”, o attraverso incontri in enoteca. Tutte queste attività mi hanno fatto pensare bene del mio compito”.

Cosa non rifaresti?

“Non condividerei con un’istituzione determinati eventi perché non vorrei che diventassero di parte”.

Politicizzati?

“È capitato una sola volta”

Nessuna donna è rimasta fuori dalla tua rete?

“Nessuna, anche quelle che pensavano male, che all’inizio erano rimaste sorprese dalla mia nomina. All’ ultimo flashmob sono venute e mi hanno fatto i complimenti”.

Eri una sorpresa quattro anni fa…

“Io sono prima di tutto una pedagogista clinica e psicologa del lavoro, in questo territorio non mi ero mai occupata di questioni femminili, in questo contesto non mi avevano mai visto. Ma il mondo non è solo Foggia, in altre realtà mi sono occupata di donne. Ho collaborato con l’estero, con le donne del Kosovo durante la guerra contro la Serbia. Mi sono sempre occupata di fragilità, delle donne, delle mamme delle persone con disabilità, di tutto quello che è caregiver, e di donne abbandonate dal marito con figli disabili. Speriamo che questa rete permanga, sono una donna di rete, vicepresidente della rete “Fattorie sociali”, sono abituata alla cooperazione internazionale, al concetto di gruppo. Solo insieme si va lontano”.

Paola Lucino



Pubblicato il 19 Dicembre 2025